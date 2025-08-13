Resident Evil Requiem sarebbe simile a The Last of Us Parte 2, con mappe aperte e non solo

Resident Evil Requiem , il prossimo grande capitolo della serie horror di Capcom, sarà mostrato durante l'Opening Night Live della Gamescom che avrà luogo il 19 agosto. Non pare però che dovremo attendere per poter scoprire di più sul gioco, visto che il noto e affidabile leaker Dusk Golem (anche noto come AestheticGamer) ha svelato vari dettagli sul gioco.

Tutte le novità dei leak su Resident Evil Requiem

Dusk Golem ricorda che per ora Capcom ha già confermato che potremo giocare in prima o terza persona a piacere: questo ha richiesto molto lavoro perché è come avere due giochi uno di fianco all'altro. Nel lavorare agli strumenti di sviluppo, Capcom ha anche inserito un nuovo sistema di illuminazione e ombre, così come integrato il motore che gestisce i capelli usato in Pragmata.

Inoltre, spiega il leaker, il nemico "stalker" (ovvero quello che ti insegue senza sosta e non può essere propriamente sconfitto) usa un nuovo sistema di intelligenza artificiale così che sia in grado di reagire in modo unico e intelligente sul momento. Dusk Golem afferma anche che si sono "una manciata di altre innovazioni, alcune le conosco ma di certo non le conosco tutte".

Viene poi detto che Capcom sta lavorando duramente per fare in modo che il gioco abbia ottime prestazioni nelle aree aperte del gioco, come Raccoon City, nelle quali avremo anche un veicolo col quale viaggiare. Ha condiviso una immagine proveniente dai film di Resident Evil con il personaggio Alice in sella a una moto: l'impressione è che ci sarà qualcosa di simile per muoversi nelle mappe di Resident Evil Requiem.

Il sistema di combattimento di Leon, uno dei personaggi, ha inoltre ricevuto varie innovazioni e in pratica, per Dusk Golem, ricorda un po' The Last of Us Parte 2, ma ci sono anche delle novità originali. Resident Evil Requiem mira anche ad ampliare i sistemi fisici per l'ambiente e le interazioni nei segmenti di Grace, l'altro personaggio del gioco: i suoi segmenti di gioco includerebbero molte interazioni con i luoghi in cui si trova, ad esempio dovendo bilanciare il livello di luce e oscurità. Tutto questo, inoltre, è solo una parte delle novità attese, visto che Dusk Golem afferma di sapere altro, pur essendo certo di non sapere tutto, ma non vuole dire troppo.

Segnaliamo poi che il nuovo film di Resident Evil sarà "fresco, audace e strano".