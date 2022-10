Apple lancia i nuovi iPad e iPad Pro: design rinnovato e chip di nuova generazione

Apple ha lanciato oggi i nuovi iPad e iPad Pro, che si presentano decisamente rinnovati sia nell'aspetto esteriore che nell'hardware interno, con design rinnovato e chip di nuova generazione in entrambi i casi, rispetto ai modelli precedenti.

iPad Pro è disponibile nelle varianti da 11 e 12,9 pollici, come il modello precedente, ma con la novità fondamentale data dal passaggio al chip Apple Silicon M2, ovvero lo stesso che alimenta i nuovi MacBook.

Il nuovo iPad Pro

Il nuovo SoC porta un incremento del 15% rispetto a M1 in termini di CPU e del 35% per quanto riguarda la GPU.

Migliorato anche il supporto per Apple Pencil che ora viene rilevato già a 12 millimetri dallo schermo, tutto questo oltre alle novità software introdotte da iOS 16. I nuovi iPad Pro possono essere prenotati da oggi e saranno disponibili poi dal 26 ottobre, con prezzi che vanno da 1.069 euro per il modello Wi-Fi da 11 pollici con 128 GB a 2.649 euro per il modello sempre da 11 pollici con Wi-Fi + Cellular da 2 TB.

iPad Pro M2 da 12,9 pollici parte invece da 1.469 euro per il modello Wi-Fi da 128 GB e arriva fino a 3.044 euro per quello Wi-Fi + Cellular da 2 TB, entrambi con modelli intermedi da 256 GB, 512 GB e 1 TB. Entrambi i modelli si trovano nelle colorazioni grigio siderale e argento.

Molto interessante anche il nuovo iPad standard: questo si presenta dotato di chip Apple A14 Bionic e un design con cornici ridotte e schermo più ampio da 10,9 pollici Liquid Retina, oltre a fotocamere migliorate e quattro colori vivaci per la scocca, di cui alcuni mai visti prima.

Completamente rinnovato è il nuovo display Liquid Retina con risoluzione 2360x1640, contenente circa 4 milioni di pixel, 500 nit luminosità e tecnologia True Tone.

Nuovi iPad

Per consentire la riduzione delle cornici, il Touch ID è stato rimosso dalla sua posizione classica e spostato all'interno del tasto superiore.

Presente inoltre la porta USB-C e la compatibilità allargata con Apple Pencil di prima generazione. Il nuovo iPad è in preorder da oggi e sarà disponibile dal 26 ottobre 2022 nelle nuove colorazioni blu, rosa, argento e giallo. Un'altra cosa che cambia in maniera considerevole è il prezzo: si passa infatti direttamente a 589 euro nella variante base Wi-Fi da 64 GB, passando per 789 euro per quella da 256 GB e poi 789 e 989 euro per i modelli con connessione Cellular da 64 o 256 GB.