Valorant Episodio 5: Atto III, il provato di Harbor, il nuovo Agente

Il terzo atto dell'Episodio 5 di Valorant si apre con un'ondata di novità, letteralmente. Riot Games, infatti, ha presentato il ventesimo Agente del suo tactical shooter, Harbor. Uno stratega che arriva dopo l'uscita di un Assassino (Neon) e un Demolitore (Fade) e che sembra pronto a rubare la scena alla velenosa Viper. Abbiamo avuto modo di provare il nuovo Agente e vi raccontiamo tutte le novità di Valorant Episodio 5: Atto III - Harbor nel provato.

Storia e caratterizzazione Harbor è il ventesimo Agente di Valorant Prima di tuffarci a capofitto nel kit abilità dell'Agente e esporvi le nostre impressioni, partiamo come sempre da un po' di contesto narrativo, presentando a dovere il nuovo personaggio. Varum Batra, nome in codice Harbor, è un ex agente Realm di origini indiane. Nel trailer di presentazione "Guida la corrente", vediamo Harbor affiancare un gruppo di mercenari sulle tracce di un manufatto. La reliquia, composta da un bracciale e cinque anelli, viene attivata da Batra e si lega a lui. Da lì inizia una lunga fuga dagli agenti Realm, fino a che Harbor non viene salvato da Brimstone ed entra nel protocollo Valorant. Come fatto per altri Agenti prima di Harbor, Riot ha lavorato a lungo sulla caratterizzazione del personaggio, specialmente delineando accuratamente gli aspetti culturali. "Ci siamo affidati a una serie di consulenti esterni provenienti dall'India per raccogliere una quantità enorme di informazioni (...). Poi è seguita una serie continua di verifiche, per assicurarci di aver creato un'interpretazione corretta. I nostri autori hanno lavorato a stretto contatto con i Rioter indiani nell'ufficio MENA e in quello di Los Angeles per plasmare la voce e il comportamento di Harbor, nonché il suo utilizzo della lingua hindi" dice Joe Killeen, Lead Narrative nel team Riot. L'ispirazione per l'Agente deriva quindi dal folklore indiano, ricco di storie eroiche che ben si addicono a Harbor. Killen continua: "Ci siamo immersi nelle narrazioni dell'India, ispirandoci alle innumerevoli storie di mitici eroi che grazie a cuore, determinazione e forza sono diventati inarrestabili combattenti e vere e proprie leggende. La sfida è stata inserire tutto questo in Valorant, dove ogni agente ha lo stesso livello di eroismo". Dal nostro punto di vista, Harbor è davvero un personaggio ben riuscito: carismatico e affascinante, siamo certi che ruberà i cuori di molti giocatori e giocatrici. A fare la differenza, un po' come per tutti gli Agenti del roster, sono i dettagli di abiti e aspetto. Quello indossato da Harbor è chiaramente abbigliamento tattico ma dalle forme che ricordano vagamente un kurta, il tipico abito indossato in India e paesi confinanti, mentre i colori richiamano l'elemento dell'acqua, che Harbor manipola grazie al suo artefatto. I ricami del bavero interno e il mandala tatuato sul braccio sono infine quei piccoli tocchi di stile che rendono il personaggio ancor più caratterizzato, e che francamente ci aspettiamo da un team attento come quello di Riot.

Kit Abilità Harbor mentre si concentra prima di sferrare Baia Come anticipato, Harbor è in grado, attraverso il suo bracciale, di controllare e manipolare l'acqua, un po' come fa Phoenix con il fuoco. Harbor, però, è di classe Stratega e le sue abilità lo avvicinano moltissimo a Viper. Vediamole insieme nel dettaglio: Cascata (C) : equipaggia un'onda d'acqua. Spara per mandare l'onda in avanti e attraverso i muri. Usa di nuovo l'abilità per impedire all'onda di avanzare ulteriormente. I giocatori investiti dall'onda vengono rallentati.

: equipaggia un'onda d'acqua. Spara per mandare l'onda in avanti e attraverso i muri. Usa di nuovo l'abilità per impedire all'onda di avanzare ulteriormente. I giocatori investiti dall'onda vengono rallentati. Baia (Q) : equipaggia una sfera di acqua protettiva. Spara per lanciarla. Usa il fuoco alternativo per lanciarla dal basso. All'impatto con il terreno, la sfera genera uno scudo d'acqua che blocca i proiettili.

: equipaggia una sfera di acqua protettiva. Spara per lanciarla. Usa il fuoco alternativo per lanciarla dal basso. All'impatto con il terreno, la sfera genera uno scudo d'acqua che blocca i proiettili. Alta marea (E) : equipaggia un muro d'acqua. Spara per mandare l'acqua in avanti lungo il terreno. Tieni premuto il pulsante di fuoco per guidare l'acqua nella direzione del tuo reticolo, facendole attraversare l'area di gioco e innalzando un muro lungo tutto il percorso. Usa il fuoco alternativo per fermare l'acqua in anticipo. i giocatori toccati dall'acqua vengono rallentati.

: equipaggia un muro d'acqua. Spara per mandare l'acqua in avanti lungo il terreno. Tieni premuto il pulsante di fuoco per guidare l'acqua nella direzione del tuo reticolo, facendole attraversare l'area di gioco e innalzando un muro lungo tutto il percorso. Usa il fuoco alternativo per fermare l'acqua in anticipo. i giocatori toccati dall'acqua vengono rallentati. Resa dei conti (X): equipaggia il vero potere del tuo manufatto. spara per evocare un geyser che scaturisce dal terreno. I nemici nella zona vengono bersagliati da eruzioni consecutive del geyser. I giocatori investiti da un getto del geyser vengono storditi. Già guardando il trailer di gameplay è facile capire il perché del paragone tra Harbor e Viper: Baia e Alta marea sono rispettivamente Miasma e Quarantena, con qualche twist. Baia infatti può sembrare una normale smoke, ma l'aggiunta di uno scudo cambia un po' le carte in tavola. La barriera non è particolarmente resistente e può essere rotta con una raffica di proiettili, ma questo cambia sensibilmente le tempistiche di attacco, portando la squadra a guadagnare qualche secondo prezioso. Sempre nel trailer vediamo Harbor usare Baia per proteggere il posizionamento della Spike. Il compagno di squadra non avrà una copertura infinita e non potrà nemmeno attaccare dall'interno della bolla, perché i colpi di arma da fuoco urtano e indeboliscono la barriera anche dall'interno. In questo caso però l'alleato ha tempo di completare il posizionamento dell'ordigno e trovare un riparo mentre il nemico, se vuole accanirsi su Baia, deve per forza esporsi svuotandogli sopra un caricatore, rischiando di conseguenza di rimanere a secco di munizioni nel bel mezzo del conflitto a fuoco. Alta marea invece ha una funzione simile a Quarantena, creando lo stesso effetto della cortina velenosa di Viper sulle linee di tiro. Mentre l'abilità di Viper una volta piazzata rimane a terra, e si attiva ad ogni ricarica di fumogeno, Alta marea invece scompare. Inoltre l'abilità può curvare, al contrario di Quarantena che è una barriera in linea retta, e attraversa i muri. Un buon esempio lo si vede sempre nel trailer, usato nella base A di Breeze: Harbor lancia Alta marea dalla balconata della Leva A e la fa curvare per chiudere la linea di tiro delle Porte di legno. Noi abbiamo provato ad usarlo nello stesso punto della mappa ma attivandola rimanendo in copertura dietro al muro a sinistra dell'entrata sud del Punto A, e facendola curvare in modo da proteggere le piramidi al centro. Delineare una curva con Alta marea è molto complesso e farlo da dietro un muro lo è ancora di più ma vediamo un potenziale importante, alimentato dalla creatività dei giocatori. Cascata e Resa dei conti invece sono due abilità molto meno creative, adatte per altro ad uno stile di gioco aggressivo. Del resto parliamo di un'abilità di sfondamento, Cascata, e una di controllo folla, Resa dei Conti, ottime rispettivamente in fase di attacco e difesa.

Strategie e impressioni Viper continua a rimanere molto forte in alcune mappe Alexander Mistakidis, Senior Technical Game Designer, commenta così le abilità di Harbor: "Volevamo creare uno Stratega che non dovesse entrare in un altro mondo o guardare una mappa per bloccare la visuale ai nemici. La nostra intenzione era anche quella di creare un agente in grado di competere con Viper nelle mappe in cui viene usata quasi sempre lei. Dopo una serie di analisi iniziali da parte di Kevin Meier, ci siamo assestati sull'idea che Harbor dovesse essere un agente capace di bloccare la visuale nel campo di battaglia in modo creativo". Dopo aver provato l'Agente, ci ritroviamo nelle parole dello sviluppatore, forse con qualche riserva. Viper è un'Agente con una curva di apprendimento molto alta ma fortemente "educativa" per i nuovi giocatori, visto che possiede abilità che vanno a neutralizzare le linee di tiro avversarie e controllare la folla. Giocare con Viper aiuta quindi il neofita ad avere più consapevolezza della mappa e premiando coloro che cercano l'approccio tattico. Arrivati però alla fine del processo di apprendimento ci si ritrova a dominare sì un Agente molto forte, ma che rende l'esperienza di gioco ripetitiva e un po' meccanica. In tal senso Harbor porta una vetata di aria fresca e regala qualche gioia in più in termini creativi. La Ultimate di Harbor costringe gli attaccanti a non fermarsi Di contro però ci troviamo con un personaggio dalla forte aggressività nonostante la natura di Stratega, utile specialmente in azioni rapide e che si consumano in pochi secondi. Per questo, secondo noi, Harbor è molto più forte in attacco che in difesa e l'abbiamo proprio visto durante le nostre partite, specialmente su alcune mappe. Mentre Harbor brilla sui lunghi corridoi di Haven e riesce tenere sotto controllo le linee di tiro di Fracture proprio grazie alla curva di Alta marea, non vediamo perché un giocatore Viper-main dovrebbe abbandonare la velenosa scienziata in mappe come Bind e Icebox in favore di Harbor. Ovviamente anche sul lato difensivo Harbor è valido, non fraintendeteci: in Pearl, dove le sue abilità lo rendono prezioso in entrambe le fasi della partita, probabilmente potrà diventare anche un Agente Meta.

Harbor è uno Stratega decisamente interessante, che può regalare qualche gioia ai giocatori abituati utilizzare Viper e che cercano un stimolo creativo in più. Dubitiamo che gli irriducibili abbandoneranno la regina delle tossine, specialmente in mappe come Icebox dove Viper è assolutamente Meta, ma su altri fronti il cambio con Harbor è divertente e conveniente. La sua smoke rinforzata sovverte le tempistiche degli scontri a fuoco e Cascata è chiaramente l'abilità counter della ultimate di Chamber. Solo il tempo potrà dire quanto questo affascinante Agente entrerà nelle grazie del pubblico, una cosa è certa: la cura che Riot ha riposto nella caratterizzazione di questo nuovo personaggio è sublime.