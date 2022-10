I voti di Famitsu premiamo anche FIFA 23: è il miglior gioco della settimana

Famitsu, famosa testata giapponese, ha pubblicato i voti delle recensioni della settimana e tra queste possiamo anche vedere quanto bene è stato accolto FIFA 23: il gioco ha ottenuto il voto più alto della settimana. Precisamente, i voti della settimana di Famitsu sono i seguenti:

Easy Come Easy Golf (Switch) - 8/8/8/7 [31/40]

FIFA 23 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/9/8/9 [34/40]

Labyrinth of Zangetsu (PS4, Switch) - 7/7/6/7 [27/40]

Ultra Kaiju Monster Rancher (Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Come potete vedere, si tratta di tre giochi minori che accompagnano FIFA 23. Easy Come Easy Golf è un gioco di golf dal taglio cartoon, Labyrinth of Zangetsu è un dungeon crawler con meccaniche da gioco di ruolo basato sul folklore giapponese, mentre Ultra Kaiju Monster Rancher è un gioco dedicato ai mostri giganti tipici della televisione giapponese, nel quale si allenano 200 diversi Kaiju e li si fa combattere.

La porta da calcio di FIFA 23

FIFA 23 è il gioco con la votazione più alta, con due otto e due nove che gli valgono un 34 su 40. Nella nostra recensione siamo stati invece un po' più critici, affermando: "Che FIFA 23 sarebbe stato un capitolo di transizione, prima del rebranding ormai imminente, lo sapevamo un po' tutti. C'era quindi il fortissimo rischio che il simulatore calcistico di EA Sports arrivasse sul mercato mutuando ogni oncia della sua offerta ludica dalle precedenti edizioni, e se questo pericolo si è rovinosamente materializzato se guardiamo a quanto poco impegno lo studio ha infuso nella riforma delle modalità di gioco, il nuovo FIFA è anche quello che applica un vero e proprio miracolo di gameplay, dopo anni di oscurantismo. La metodica riscrittura dei comandamenti tanto cari alla serie produce un modello di gioco a tratti marxista, nel quale è la manovra corale - e mai il singolo - a portare alla vittoria il gruppo. L'ultimo FIFA sarà quindi ricordato come il più innovativo? Assolutamente no, ma probabilmente come quello più divertente. E questo in qualche modo assolve i suoi artefici da molti dei peccati commessi."