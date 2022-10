Jurassic World Aftermath Collection annunciato per Nintendo Switch, con trailer

Jurassic World Aftermath Collection è stato annunciato oggi con un trailer di presentazione, si tratta di una riedizione dell'omonima mini-serie in due parti uscita in precedenza per Oculus Quest e ora riproposta su Nintendo Switch.

Il passaggio dai visori alla console Nintendo comporta, ovviamente, una netta modifica nella visualizzazione del gioco, che abbandona il 3D in realtà virtuale per adattarsi allo schermo standard della console. Per il resto, il gioco resta quello visto in precedenza, ovvero un'avventura con elementi stealth e puzzle incentrata sulle ambientazioni e gli eventi della celebre serie.

Jurassic World Aftermath Collection ci vede esplorare varie zone di Isla Nublar nel tentativo di recuperare informazioni di vitale importanza proprio a breve distanza dal disastro di Jurassic World, con i dinosauri ormai in libertà per l'isola e a caccia di sopravvissuti. In questa pericolosa situazione, dovremo esplorare varie ambientazioni e cercare di raggiungere gli obiettivi senza farci prendere dai vari predatori.

Uscito originariamente diviso in due parti, Jurassic World Aftermath Collection propone l'esperienza integrale in un'unica soluzione, il tutto in arrivo il 10 novembre 2022 su Nintendo Switch.