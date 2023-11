Xbox: Microsoft spiega perché non rivela più la quantità di console vendute

Nel corso del suo intervento al Wells Fargo 2023 TMT Summit, il CFO di Microsoft, Tim Stuart, ha spiegato anche perché la compagnia, da tempo, non rivela più i numeri precisi riguardanti la quantità di console vendute della divisione Xbox.

La decisione venne presa da Microsoft nel 2015 ed è sempre stata interpretata come una volontà di non mettere in evidenza i freddi numeri, considerando che Xbox è rimasta da allora in terza posizione in termini di vendite hardware per le console, rispetto ai concorrenti.

Stuart non ha riferito precisamente questa motivazione, ma il suo discorso non invalida la teoria, apportando però ulteriori informazioni e inquadrando la decisione in un contesto più ampio, che giustifica una visione diversa dei dati da parte di Microsoft.

All'inizio, ha peraltro svelato il CFO della compagnia, la cosa venne accolta con notevole sorpresa: "che state facendo? Siete a gestire il business di Xbox e non ci fornite i dati di vendita delle console, non ha senso", pare che fosse il pensiero comune nel 2015, quando si interruppe il flusso delle informazioni in questo campo.