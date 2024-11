Boosteroid Ultra in offerta a metà prezzo fino al 1 dicembre, è il cloud gaming 4K senza restrizioni

Non è tutto: a differenza di altri provider, Boosteroid non limita la durata delle sessioni di gioco né le ore totali di utilizzo del servizio, offrendo appunto un'esperienza di gioco senza restrizioni.

Come saprete, Boosteroid è il provider indipendente di cloud gaming più grande del mondo , che opera attraverso ventisette data center per offrire ai suoi oltre sei milioni di utenti un'esperienza di gioco in streaming a bassa latenza e di eccellente qualità.

Boosteroid Ultra è in offerta a metà prezzo fino al 1 dicembre : il servizio di cloud gaming a 4K senza restrizioni può essere vostro a soli 7,49€ al mese anziché 14,89€ se scegliete l'abbonamento annuale oppure a 9,89€ al mese se optate per l'abbonamento mensile.

Come funziona?

In maniera del tutto simile a GeForce NOW, che però di recente ha introdotto un limite di ore mensile, Boosteroid consente di giocare in streaming qualsiasi titolo abbiate acquistato su piattaforme come Steam, Xbox, Epic Games Store, EA, Battle.net, Rockstar Games, Ubisoft Connect e Wargaming.

Le offerte di Boosteroid Ultra

L'infrastruttura di Boosteroid può contare su sistemi equipaggiati con processori AMD EPYC 9374F e schede video AMD RX 7900 XT custom, in grado di consegnarci una grafica ad alta risoluzione e alti frame rate senza rinunciare agli effetti visivi più sofisticati a disposizione.

Potete dare un'occhiata al catalogo di Boosteroid cliccando qui: troverete una quantità enorme di giochi: da Fortnite a Baldur's Gate 3, da eFootball a Genshin Impact, da Cyberpunk 2077 a Call of Duty: Black Ops 6, passando per Black Myth: Wukong, Diablo 4, Death Stranding e Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Per approfittare dell'offerta su Boosteroid Ultra a partire da 7,49€ al mese, vi basterà invece visitare il sito ufficiale di Boosteroid.