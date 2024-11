Una data per The Witcher 4 spunta su GOG, nel mezzo di un report su un nuovo personaggio del gioco

CD Projekt Red ha speso gli ultimi anni al lavoro su Cyberpunk 2077, tra prima pubblicazione, patch correttive ed espansione. La compagnia è però nota prima di tutto in quanto autore di The Witcher. Sono infatti in sviluppo vari prodotti dedicati a questo franchise e uno di questi sarà un seguito, che per semplicità molti chiamano The Witcher 4 , sebbene non abbia ancora un nome ufficiale.

I report su The Witcher

Come potete vedere qui sotto, il gioco - noto semplicemente come The Witcher - segnala una data di uscita: Il 31 dicembre 2025. Chiaramente si tratta di una data segnaposto, visto che seleziona l'ultimo dell'anno, ma potrebbe essere una indicazione che non manca poi troppo alla pubblicazione. Ovviamente è anche possibile che non vi sia alcun significato dietro questa indicazione.

L'immagine di GOG condivisa da Comicbook che mostrerebbe la data segnaposto di The Witcher 4

Precisiamo che, tramite le nostre ricerche sul sito browser di GOG e tramite il launcher per computer, non abbiamo trovato la stessa informazione indicata da Comicbook, il che fa pensare che CD Projekt abbia corretto il tutto.

A tutto questo però si somma un altro report, precisamente di Redanian Intelligence, un sito dedicato a tutto ciò che è The Witcher e che più volte si è rivelato una fonte affidabile. Secondo la testata, l'attore Jake Lampert (Star Wars Andor) interpreterà un personaggio chiamato Branko, nel nuovo gioco. Non è però chiaro quanto sarà rilevante questo personaggio nell'intreccio.

CD Projekt non ha commentato in alcuna misura questi report, come è tipico, quindi non abbiamo modo di avere smentite o conferme di queste informazioni.

Vi segnaliamo poi che CD Projekt spera che venga data una possibilità a The Witcher 4 e al seguito di Cyberpunk 2077, dopo gli ultimi anni difficili che potrebbero aver fatto perdere un po' di fiducia verso la compagnia.