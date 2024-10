CD Projekt spera che venga data una possibilità a The Witcher 4 e al seguito di Cyberpunk 2077

CD Projekt Red sa che è difficile recuperare completamente la fiducia dei videogiocatori dopo il lancio disastroso di Cyberpunk 2077 , ma spera comunque che The Witcher 4, il seguito di Cyberpunk e Hadar abbiano una possibilità. In un'intervista concessa a Eurogamer sul lancio di Cyberpunk e sul lungo percorso compiuto dal gioco per redimersi, Michał Nowakowski, CEO di CD Projekt, e Paweł Sasko, associate game director, hanno parlato di quanto fatto finora e di quanto ancora sarà fatto per convincere le persone che è sicuro essere entusiasti del lavoro dello studio.

Fatti, non p...arole

"Nessuno di noi ha pensato a quanto accaduto in termini finanziari", ha detto Nowakowski riguardo alla crisi post lancio di Cyberpunk, "ma si tratta di un problema per il futuro che speravamo di costruire per questa azienda, per la sua percezione tra i fan. Si tratta di qualcosa che, detto onestamente, potremmo avere perso per sempre. Certo, si possono riparare alcune cose, ma una certo modo di percepire l'azienda è probabile che non esisterà più. È un bene o un male? Non lo so, ma è un fatto".

Sasko è invece più ottimista in merito e ritiene che Phantom Liberty, l'eccellente espansione di Cyberpunk 2077, abbia già fatto molto, riconquistando molti giocatori e rendendoli più benevoli verso i nuovi progetti dello studio.

"Alcuni di loro potrebbero non fidarsi mai più", ha detto, "ma è il prezzo che dobbiamo pagare per quello che è successo. Spero però di riuscire effettivamente convincerne alcuni, attraverso il lavoro che stiamo facendo e attraverso le cose che stiamo mostrando." Sasko auspica quindi che, queste persone, si convincano della buona fede della compagnia quando sentiranno altre persone parlare bene delle loro esperienze con i giochi di CD Projekt Red, ossia The Witcher 4, il seguito di Cyberpunk 2077 e Hadar, una nuova proprietà intellettuale."

Secondo lui la compagnia deve solo mostrare il suo lavoro, invece di provare a convincere le persone con le parole.