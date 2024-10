I giocatori di Baldur's Gate 3 hanno scaricato più di 15 milioni di mod dopo il lancio della patch 7

Come saprete, con la patch 7 di Baldur's Gate 3, pubblicata da Larian Studios il 9 settembre 2024, è stato introdotto il supporto ufficiale per le mod. Bene, finora ne sono state caricate più di 1.000, che in totale sono state scaricate più di 15 milioni di volte. Parliamo naturalmente della sola versione PC, visto che la patch 7 è uscita solo oggi su console. Numeri davvero ottimi, che mostrano ancora una volta il profondo interesse dei giocatori PC per la scena delle mod.