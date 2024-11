Anche grandi giochi come Star Wars falliscono: il CEO di Take-Two, editore di GTA, parla di queste difficoltà

Creare videogiochi è difficile, lo è sempre stato, ma per molti - da ogni lato della barricata - sembra che oggigiorno farlo sia ancora più complesso. Non siamo noi a dirlo, ma il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick , ovvero la compagnia madre di società di enorme successo come Rockstar Games (creatori di GTA 6).

Le parole di Zelnick

GamesIndustry.biz ha posto la seguente domanda: "negli ultimi due anni abbiamo assistito a una serie di titoli AAA in difficoltà, ultimo dei quali Star Wars Outlaws, che sulla carta sembrava un successo sicuro. Che cosa pensa delle sfide che si pongono al momento nello spazio AAA?"

Zelnick ha replicato affermando: "Penso che sia difficile e che lo stia diventando sempre di più. E questo vale per tutte le aziende di intrattenimento quando iniziano a maturare. La soglia di qualità richiesta dai consumatori si alza sempre, e questo per noi va bene perché abbiamo una strategia in tre parti: essere la società più creativa, più innovativa e più efficiente dell'industria dell'intrattenimento. Se ci avviciniamo a questi obiettivi, incontriamo i desideri dei consumatori d'oggi e del domani. Ma non c'è dubbio che le richieste di qualità aumentano sempre nel tempo."

Anche per Take-Two non è un periodo perfetto, va detto, visto che la compagnia ha chiuso Roll7 e Intercept, i team di OlliOlli e Kerbal Space Program.