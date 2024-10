Microsoft Office 2024 arriva su PC e Mac: se non volete un abbonamento, ecco quanto costa

In un mondo dominato dagli abbonamenti software, Microsoft ha deciso di offrire un'alternativa per chi preferisce l'acquisto tradizionale. Arriva così Office 2024, la nuova versione standalone della suite di produttività più famosa al mondo, disponibile per utenti privati e piccole imprese. Office 2024 include versioni aggiornate, ma "bloccate nel tempo" di Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook, con una serie di miglioramenti introdotti negli ultimi anni in Microsoft 365.

Questa nuova versione rappresenta un passo avanti rispetto a Office 2021, con un'interfaccia utente rinnovata, nuove funzionalità e un focus sull'accessibilità. Ma vediamo insieme nel dettaglio le principali novità di Office 2024 e il suo prezzo.

Alcune schermate di Office 2024

Office 2024 si presenta con un nuovo tema di default, che riflette i principi del Fluent Design di Microsoft e si allinea al design di Windows 11. L'accessibilità è stata migliorata, con strumenti che aiutano gli utenti a individuare potenziali problemi di accessibilità in documenti, presentazioni, fogli di calcolo ed email.

Excel 2024, in particolare, introduce nuove funzioni per la gestione di testi e array nei fogli di lavoro, insieme alla funzione IMAGE per importare immagini dal web. I grafici possono ora fare riferimento a Dynamic Arrays, aggiornandosi automaticamente in base ai dati. Microsoft promette anche miglioramenti in termini di velocità e stabilità.

PowerPoint 2024 si arricchisce poi della funzione cameo, che permette di inserire un feed live della fotocamera nelle diapositive. Inoltre, il nuovo Recording Studio offre strumenti per registrare narrazioni, animazioni, transizioni e input penna. È possibile aggiungere sottotitoli ai file audio e video, rendendo le presentazioni più accessibili.

Outlook 2024 offre una ricerca migliorata, con risultati più pertinenti per messaggi, allegati, contatti e voci del calendario. Sono state aggiunte opzioni per la gestione delle riunioni, inclusa la possibilità di accorciarle automaticamente. Gli utenti Mac possono personalizzare i gesti di scorrimento a destra e sinistra.

In Word, Excel e PowerPoint è invece possibile inserire facilmente immagini da un dispositivo mobile Android. Office 2024 nella sua interezza supporta inoltre la versione 1.4 del formato OpenDocument (ODF), mentre Word e PowerPoint permettono di aggiungere "Mi piace" e reazioni ai commenti.

Word 2024 introduce infine una funzione di recupero file migliorata, che riapre automaticamente i documenti in caso di crash del PC, interruzione di corrente o chiusura imprevista di Word. OneNote 2024 offre una nuova esperienza di input penna e disegno.