Epic Games è "finanziariamente solida" ora, dopo aver licenziato 830 persone

Tim Sweeney, capo di Epic Games, ha dichiarato che l'azienda è ora "finanziariamente solida" dopo un periodo tumultuoso in cui sono stati licenziati 830 dipendenti.

Parlando durante una presentazione all'Unreal Fest 2024, Sweeney ha detto che Epic Games "ha trascorso l'ultimo anno a ricostruirsi e a operare solidamente su tutti i fronti".

Ha poi aggiunto: "Sono felice di dirvi che l'azienda è finanziariamente solida e che Fortnite e l'Epic Games Store hanno raggiunto nuovi record di crescita e di successo".

Fortnite ha raggiunto 110 milioni di utenti attivi mensili (MAU), un traguardo impressionante per un gioco che ha ormai sette anni. Per contestualizzare il dato, nell'agosto 2018 Fortnite ha raggiunto 78,3 milioni di MAU. L'Epic Games Store, che rimane poco redditizio in quanto in lotta con il produttore di Steam Valve, ha raggiunto 70 milioni di utenti attivi mensili il mese scorso.