Valorant passa ad Unreal Engine 5 e proporrà "nuove esperienze di gioco", dice Riot Games

Come spiegato da Donlan, infatti, questo passaggio al nuovo motore grafico "non è una cosa semplice, quando il gioco in questione è un live service", tuttavia rappresenta un passaggio considerato "necessario", a questo punto, per portare avanti il titolo nel prossimo futuro.

Riot Games ha annunciato dei cambiamenti importanti in arrivo per Valorant , che subirà una netta evoluzione della sua base tecnologica con il passaggio da Unreal Engine 4 ad Unreal Engine 5 , cosa che rientra nei progetti del prossimo futuro per il titolo in questione insieme a " nuove esperienze di gioco " collegate.

Una base per il futuro, con nuovi sviluppi in arrivo

Tuttavia, questa evoluzione non si rifletterà immediatamente in un cambio netto nell'aspetto del gioco, sostiene Donlon: "Questo upgrade non si rifletterà in un cambio significativo nell'aspetto o nelle performance di Valorant", ha riferito, "almeno non subito". Tuttavia, si tratta di un elemento fondamentale per porre le basi per il futuro.



Con il passaggio a Unreal Engine 5, gli sviluppatori avranno maggiore libertà per implementare nuove cose: "forse questi sviluppatori stanno lavorando a qualcosa di cui non posso parlare e forse questi sviluppatori stanno pensando a come espandere l'universo di Val in nuove esperienze giocabili", ha riferito.

Messa così, sembra riferirsi a nuove modalità o anche spin-off o esperienze di gioco diverse ma collegate a Valorant, cosa che non stupirebbe affatto, considerando quanto già fatto da Riot Games con l'universo di League of Legends, dunque restiamo in attesa di novità al riguardo.

Nel frattempo, Valorant è recentemente approdato anche su PS5 e Xbox Series X|S, dopo essere stato lanciato su PC.