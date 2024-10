Monster Hunter Wilds, abbiamo intervistato in esclusiva gli sviluppatori al TGS

Wilds ha iniziato da tempo ad alzare il sipario su tantissime nuove meccaniche pensate per rinfrescare ulteriormente l'esperienza di gioco, molte delle quali emerse dalla nostra ultima prova , fra un approccio completamente inedito all'ambientazione e alla caccia nonché un oceano di novità legate al combattimento vero e proprio. Ma ci sono ancora tantissimi elementi che non conosciamo riguardo quello che, al netto di pochi rivali estremamente temibili, si prospetta come uno dei più grandi colossal del 2025: dopo aver testato l'ultima build e cacciato un po' di mostri, abbiamo intervistato gli sviluppatori di Monster Hunter Wilds , scoprendo diversi dettagli inediti riguardo questo capitolo specifico e l'ispirazione creativa del team.

Con la data di uscita ufficiale fissata per il prossimo 28 febbraio del 2025 Monster Hunter Wilds si appresta a portare un nuovo terremoto dalle parti della storica serie di Capcom, dal momento che si tratta del seguito spirituale di quella variante World che, sette anni fa, è riuscita a trasformare la saga in un immenso successo internazionale, generando una nuova corrente di pubblico e trainando il marchio in vetta alle classifiche dei maggiori successi della compagnia. Se il leggendario producer Ryozo Tsujimoto e il celebre designer Kaname Fujioka sono ormai immortali veterani della caccia, il director Yuya Tokuda è subentrato a partire da MH4: Ultimate ed è stato, per l'appunto, il principale responsabile di World, pertanto c'era da aspettarsi che fosse proprio questo trio ad accoglierci nel backstage del Tokyo Game Show.

Il fatto è che il cross-save non è una funzionalità affatto semplice da integrare in un videogioco di questo genere, è davvero una grande sfida sul fronte tecnico. Ma credo che rispetto ai titoli passati, dato che questa volta il lancio sarà simultaneo su PC e console, si allevierà molto qualsiasi genere di preoccupazione, perché la variante PC arriverà immediatamente quindi ciascuno sarà libero di scegliere la piattaforma che preferisce, restando libero di giocare con altre persone a loro volte legate alle proprie piattaforme.

Ovviamente in Wilds abbiamo integrato il cross-play fin dall'inizio, quindi è possibile unirsi agli amici su altre piattaforme e andare a caccia tutti insieme, ma il gioco non supporterà cose come cross-save e cross-purchase. Abbiamo deciso di integrare delle funzionalità nel gioco per disabilitare il cross-play in qualsiasi momento, anche nella ricerca di una singola Quest, quindi ci sarà totale libertà in termini di matchmaking.

Non c'è molto da dire a riguardo: siamo appena entrati nelle fasi finali dello sviluppo, gli ultimi sei mesi, e ciò su cui stiamo lavorando adesso è proprio l'ottimizzazione generale del titolo. Di conseguenza non abbiamo dettagli specifici di cui fare menzione, ma vogliamo rassicurare i giocatori che stiamo lavorando molto duramente per ottimizzare l'esperienza nel miglior modo possibile.

Le caratteristiche specifiche di Wilds

Monster Hunter Wilds sembra proprio un "World bigger and better", quindi una versione più grande e migliore del suo padre spirituale. Volete spiegarci meglio la filosofia dietro questo capitolo?

In linea generale, non cerchiamo mai di guardare al capitolo precedente per creare qualcosa di più grande e migliore: ormai abbiamo cambiato filosofia e preferiamo puntare ogni volta su un singolo concetto di design, come quello nato attorno alla parola "Wilds" che mantiene però invariato il DNA di Monster Hunter. Vestire i panni del cacciatore, infiltrarsi in un ecosistema realistico e cacciare mostri sono e rimarranno sempre gli elementi chiave di qualsiasi esperienza Monster Hunter.

Monster Hunter Wilds si basa interamente sul continuo mutare della natura, che da tranquilla diventa pericolosa

Quando si tratta di Wilds, il nostro desiderio è quello di focalizzarci sulle due facce della natura, su come possa essere bella da osservare ma al tempo stesso selvaggia e pericolosa, ma soprattutto su come questi due volti possano alternarsi nel giro di pochi istanti. Partendo da questo concetto, ci siamo detti: "Facciamo girare i mostri per la mappa assieme a tutto il loro branco", cosa che non avevamo mai fatto, non ci sono mai stati così tanti mostri presenti in contemporanea nell'azione; "Facciamo esplorare l'ambientazione ai giocatori senza caricamenti e senza soluzione di continuità", collegando il campo base e le regioni di caccia; insomma, anziché essere rimbalzati fra una schermata di caricamento e l'altra, volevamo che i giocatori si sentissero come cacciatori umani che si muovono liberamente come parte di quell'ecosistema. Tutti questi concetti si sono fusi dando i natali alla filosofia al centro di Monster Hunter Wilds.

La scelta di permettere di equipaggiare due armi e cambiarle in qualsiasi momento fa parte di questa filosofia? Si tratta di un concetto pensato apposta per questo capitolo, e se sì, perché?

Assolutamente sì, questa decisione è stata una conseguenza naturale del tipo di design che abbiamo adottato per Wilds, principalmente perché non è più necessario tornare al Campo Base quando finisce una missione. Perché dopo la conclusione si può tranquillamente restare sul campo, esplorare ancora e cercare nuovi bersagli, il che significa che diversamente dai titoli passati - nei quali il ritorno al campo base dava l'opportunità di cambiare equipaggiamento - ora non volevamo assolutamente che i giocatori si sentissero costretti a tornare indietro per scegliere un'arma diversa per il prossimo mostro.

Per la prima volta nella serie sarà possibile equipaggiare due armi contemporaneamente

Avere due armi equipaggiate consente ai cacciatori di essere pronti a tutto, a ogni genere di possibilità, che si tratti del mostro successivo da cacciare senza soluzione di continuità oppure del fatto che le condizioni sono cambiate sulla mappa. Magari il mondo è passato dalla sua fase più tranquilla a una condizione atmosferica estrema legata a particolari danni elementali, il che vuol dire che appariranno nuovi mostri completamente diversi. Quindi fa davvero comodo avere a disposizione un'altra arma che offra diverse possibilità sul piano strategico per qualsiasi imprevisto potrebbe verificarsi. Quindi sì, è stata un'idea molto naturale quella di integrare la doppia arma in questo episodio.

E qui sorge una domanda spontanea: il fatto di poter cambiare arma in qualsiasi momento come influenza il loadout di equipaggiamento nell'insieme? Voglio dire, posso cambiare arma, ma cosa succede a tutta la mia build, alle deco e ai perk che ho scelto di usare?

La prima, importantissima cosa da sapere è che le skill relative all'attacco, quelle che possiamo definire offensive, sono state spostate dai pezzi di armatura all'arma in sé e per sé. Questo significa che, avendole messe direttamente sull'arma, anche quando si cambia arma ci si trova con quella nuova che ha già pronte tutte le skill relative all'attacco. In sostanza non ci si troverà con le skill offensive bloccate dalle armature equipaggiate o dall'arma che è stata rimossa. La seconda questione importante è che abbiamo revisionato in generale l'intero sistema di decorations - ovvero i gioielli - per consentire di avere un sistema di personalizzazione molto più flessibile riguardo i diversi loadout.

Un'altra domanda che sorge spontanea riguarda il funzionamento della caccia: ora che tutto avviene senza soluzione di continuità, per esempio, come si potranno cronometrare le cacce come ora fanno gli speedrunner? Ci sarà un modo diverso per accedere alle statistiche e cose del genere?

Allora, la creazione di Quest senza soluzione di continuità, che permette di andare nelle mappe aperte, attaccare il mostro e dare il via automaticamente a una nuova missione, non rappresenta il modo principale né l'unico modo per avviare una caccia. Si tratta di un sistema che abbiamo pensato per consentire di rimanere sempre nel mondo ed eliminare ogni genere di caricamento, un approccio flessibile per poter giocare continuamente senza preoccuparsi troppo della preparazione.

Ciò detto, esiste ancora il classico Quest Counter, ovvero la bacheca presente in ogni insediamento in cui si può scegliere una missione e, se si è in una sessione multigiocatore, assicurarsi che tutti siano pronti prima di avviarla definitivamente. Quindi abbiamo integrato in parallelo il nuovo sistema e quello vecchio, attraverso il quale sarà ovviamente chiaro il momento preciso d'inizio e di conclusione di una caccia.

La volontà di creare un'esperienza senza caricamenti si affianca al mantenimento di tutti i sistemi tradizionali, come la bacheca di missione

Possiamo quindi paragonare le mappe aperte alle Terre Guida di Monster Hunter World: Iceborne, ovvero un ecosistema che cambia di continuo, pensato per restare a caccia tanto tempo e nel quale si palesano nuovi mostri che non ci aspettavamo di trovare?

Allora, in qualsiasi momento è possibile esplorare le mappe aperte che sono pensate per essere degli ambienti imprevedibili, dei luoghi in cui le condizioni atmosferiche possono cambiare in qualsiasi momento e non è mai certo quale mostro possa apparire in seguito. Diciamo che è un'interpretazione parecchio più imprevedibile e caotica rispetto a quello che abbiamo realizzato in passato, ma è solamente uno dei modi in cui è possibile vivere il gioco.

Diciamo che invece volete cacciare un mostro subito, beh, siete liberi di approcciare l'esperienza anche in quel modo. Si può semplicemente andare al Quest Counter e scegliere la relativa missione, ma si può soprattutto inseguire una particolare condizione atmosferica; i giocatori sono infatti liberi di consultare delle specie di previsioni del tempo per poi far riposare il proprio cacciatore fino a quel momento ben specifico. A quel punto basta uscire dal villaggio e ci si troverà nell'esatto stato del mondo che si desidera. In poche parole, abbiamo scelto di lasciare ai giocatori la libertà di scegliere l'opzione che preferiscono.

Non è ancora chiaro se quella di Wilds sarà una struttura davvero totalmente open world

Questa forse è una domanda un po' sciocca, ma ora che il mondo e le città sono cambiate così tanto, cosa succederà a quei bei momenti di relax che si trascorrevano assieme agli amici nelle città principali? Sono stati mantenuti in qualche modo?

In Monster Hunter Wilds è possibile connettersi a una lobby di 16 giocatori online, e tutti quei giocatori appariranno simultaneamente nel Campo Base, anche se quel Campo Base è direttamente integrato nel mondo aperto. Quindi, come sempre, sarà possibile visitarlo, incontrare i propri amici, chiacchierare e prendere parte a tutte le classiche dinamiche di tipo sociale. Quindi non preoccupatevi, quegli elementi sociali faranno assolutamente parte anche di Wilds.