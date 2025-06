La remaster di System Shock 2 e altri nuovi giochi su GeForce NOW

Nella giornata di oggi il catalogo di GeForce NOW ha dato il benvenuto a System Shock 2: 25th Anniversary Remaster e ad altri quattro giochi: si tratta di Broken Age, We Happy Few, Easy Red 2 e Sandwich Simulator.

La piattaforma streaming di NVIDIA continua dunque ad arricchirsi, alternando nuove uscite e titoli ampiamente consolidati, con un occhio di riguardo nei confronti della varietà delle esperienze così da poter soddisfare i gusti di qualsiasi utente.

Non è tutto: fino al 26 luglio gli abbonati a GeForce NOW che hanno attivato le ricompense tramite il proprio profilo possono riscattare in anteprima la Grand Gold Coast Experience Scroll di The Elder Scrolls Online, un oggetto raro che garantisce un incremento del 150% ai punti esperienza per un'ora intera.

Un'occasione da non perdere per livellare più in fretta il proprio personaggio: per ottenerla basterà controllare la propria e-mail dopo aver abilitato le ricompense nella sezione dedicata del sito GeForce NOW.