La serie Borderlands è disponibile su GeForce Now, Borderlands 4 lo sarà al lancio

NVIDIA ha annunciato l'aggiunta della serie Borderlands a GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento. Contestualmente ha annunciato anche che Borderlands 4, il prossimo capitolo, sarà disponibile al lancio per gli abbonati.

"Rivivi tutta l'adrenalina, l'azione esplosiva e l'ironia che hanno reso iconica la saga con Borderlands Game of the Year Enhanced, Borderlands 2, Borderlands 3 e Borderlands: The Pre-Sequel, tutti già disponibili nel cloud per gli utenti GeForce NOW, sia che tu sia un veterano dei Vault Hunter o un nuovo arrivato pronto al caos di Pandora." Possiamo leggere nel comunicato, che evidentemente punta sulla serie di Gearbox, nonostante sia una settimana davvero ricca per GeForce Now.