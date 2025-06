iPhone 16 Pro mostra le sue potenzialità con il nuovo cortometraggio di Stormzy

Un film girato interamente con uno smartphone può emozionare come una produzione cinematografica classica? Se si tratta di Big Man, la risposta è sì. Il nuovo cortometraggio prodotto da Apple con #Merky Films e Somesuch, diretto da Aneil Karia e interpretato da Stormzy, è la dimostrazione vivente del potenziale narrativo e tecnico dell'iPhone 16 Pro. La storia segue Tenzman, una star della musica ormai spenta, e due giovani pieni di energia che lo trascinano in un'avventura carica di umanità, risate e nuove prospettive. È un viaggio che rinnova l'anima del protagonista e, al tempo stesso, celebra la bellezza della vita quotidiana, catturata con occhi nuovi grazie a un dispositivo che portiamo ogni giorno in tasca.

Un nuovo linguaggio visivo: l’iPhone al posto della cinepresa Il regista Aneil Karia, già premio Oscar, ha raccontato quanto sia stato "rinvigorente" realizzare un'intera opera narrativa utilizzando l'iPhone 16 Pro. L'assenza di ingombranti cineprese professionali ha permesso un'immediatezza e una vicinanza ai personaggi difficilmente ottenibile in altri contesti. "Cerco sempre l'intimità con i protagonisti," ha spiegato Karia, "e usare una macchina così leggera e flessibile ha reso tutto più naturale." Il film sfrutta tutte le potenzialità della fotocamera dell'iPhone, offrendo un risultato sorprendente per dinamicità, profondità di campo e resa in condizioni di luce difficile. Stuart Bentley, direttore della fotografia, ha sottolineato come Big Man sia anche un manifesto tecnico: l'iPhone 16 Pro si è dimostrato uno strumento adatto a raccontare storie con uno stile cinematografico autentico. "Cinematic mode, ProRes Log, 4K a 120 fps... sono strumenti alla portata di tutti," ha detto Bentley. "Con passione e una visione, non servono più milioni di dollari per creare immagini potenti." Il messaggio è chiaro: la democratizzazione del cinema passa anche da qui.