Death Stranding su Xbox Series X|S pare abbia un grosso problema con il Quick Resume, 505 Games è al corrente

Il lancio a sorpresa di Death Stranding: Director's Cut su Xbox Series X|S è stata una delle notizie più imprevedibili di queste giornate e un sacco di utenti si saranno probabilmente lanciati subito nella particolare avventura creata da Hideo Kojima, per questo sono già emerse alcune testimonianze su un grosso problema che sembra affligga il gioco se si usa il Quick Resume, di cui 505 Games è già stata avvertita.

Il Quick Resume è una delle funzioni più note e amate di Xbox Series X|S, ma nel caso non venga implementata a dovere può causare raramente dei problemi notevoli, come in questo caso: come riferito anche dal giornalista di Windows Central, Jez Corden, pare che attivando il Quick Resume su Death Stranding e riprendendo una partita con tale sistema non sia poi possibile effettuare i salvataggi manuali standard.

Nelle risposte sotto al messaggio di Corden su X vediamo anche un post dell'account ufficiale di 505 Games che sostiene di aver recepito il messaggio e aver messo al corrente il team di sviluppo sul problema, cosa che dovrebbe portare in breve tempo a una correzione specifica.