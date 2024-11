Microsoft è pronta a lanciare i temi generati da Copilot in Outlook

Microsoft ha annunciato "Themes by Copilot" per Outlook, una nuova funzione che permette di creare temi personalizzati e dinamici per l'app di posta elettronica, sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale generativa . Disponibile dal 7 novembre per gli utenti abbonati a Copilot Pro e per le aziende con licenza commerciale Copilot, questa funzione consente di personalizzare Outlook con temi unici che rispecchiano i gusti e le preferenze degli utenti.

Un nuovo livello di personalizzazione

Grazie a Themes by Copilot, gli utenti possono ora esplorare una serie di temi ispirati a oltre 100 destinazioni o addirittura creare un tema basato sulla loro posizione attuale. Per esempio, un tema ambientato a New York potrebbe riprodurre una vista della città in stile cartone animato, mentre un tema basato su Honolulu potrebbe offrire uno sfondo realistico. Se attivati, i temi possono aggiornarsi automaticamente in base al contesto: ad esempio, un tema "My Location" cambierà in base alla posizione dell'utente, mentre un tema meteo si adatterà alle condizioni atmosferiche attuali.

Un esempio di tema generato dalla IA.

Ogni tema creato da Copilot può essere configurato in vari stili - realistico, olio su tela, o cartone animato - e adattarsi a gusti diversi con colori vivaci e pennellate suggestive. Gli utenti possono anche scegliere la frequenza di aggiornamento dei temi, da poche ore fino a una volta al mese, offrendo un'esperienza dinamica e sempre fresca. Per impostare Themes by Copilot, basta accedere alle impostazioni di Aspetto in Outlook e selezionare un tema oppure crearne uno personalizzato scegliendo argomento, stile e frequenza di aggiornamento.