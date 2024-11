LEGO Horizon Adventures, Aloy lotta e canta Tubthumping dei Chumbawamba nel nuovo trailer

Il lancio di LEGO Horizon Adventures è alle porte

Vi ricordiamo che LEGO Horizon Adventures approderà su PC, PS5 e Nintendo Switch il prossimo 14 novembre, con le recensioni della stampa che arriveranno poco prima del lancio. Per chi non lo sapesse, si tratta di un action adventure realizzato in collaborazione da Guerrilla Games e Studio Gobo, che riprende in parte le meccaniche e gli elementi della trama della serie principale, mescolandoli all'ironia e la formula tipica dei giochi LEGO, dando vita a un'esperienza adatta a tutta la famiglia.

Nel gioco ci uniremo ad Aloy e ai suoi compagni d'avventura per provare a salvare la Terra da Helis, che ha fondato una setta di adoratori del sole dai scopi oscuri. Il gioco sarà affrontabile in solitaria o in compagnia di un amico grazie alla modalità cooperativa in locale o online. In attesa della nostra recensione, se volete saperne di più, vi rimandiamo al nostro provato di LEGO Horizon Adventures.