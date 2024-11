Dall'anno prossimo, in Australia potrebbero essere vietati i social per i minori di 16 anni

Non è solo in Australia che i social media sono sotto scrutinio. Negli Stati Uniti, solo l'anno scorso, ben 41 stati hanno accusato Meta di favorire la dipendenza dai social , mentre a ottobre diversi stati hanno puntato il dito contro TikTok, accusato di danneggiare la salute mentale dei giovani. Le indagini mirano a capire se le piattaforme utilizzino strategie simili a quelle del gioco d'azzardo per mantenere gli utenti online il più a lungo possibile. Nonostante qualche misura introdotta dai social stessi, l'Australia è il primo Paese a imporre un limite d'età così alto e senza eccezioni.

Per far rispettare questo divieto, l'Australia sta testando un sistema di verifica dell'età innovativo e rigoroso . Questo metodo include tecnologie avanzate come la biometria e l'identificazione governativa per impedire ai minori di accedere ai social. Aziende come Meta , che possiede Instagram e Facebook, hanno già espresso la loro disponibilità a collaborare, ma la sfida resta: entro un anno, tutte le principali piattaforme social dovranno trovare il modo di escludere gli utenti minori di 16 anni .

Dubbi sul metodo

Nonostante come abbiamo visto molte aziende e molti enti regolatori si stanno muovendo per cercare di rendere ogni sistema proposto sempre più a prova di inganno, persino metodi elaborati come quello proposto da Meta per Facebook e Instagram, che vedrebbe l'uso dell'intelligenza artificiale, rimangono comunque facilmente aggirabili, motivo per cui potrebbe risultare difficile pensare funzionale la proposta del governo australiano.

Adam Mosseri, CEO di Instagram.

In rete circolano molte idee e proposte alternative: se infatti il blocco dei social per i minorenni, qualora funzionasse, potrebbe davvero evitare problematiche che sempre più si sentono in giro, c'è chi invece preferisce l'idea di una sorta di blocco, un parental control in grado di filtrare i contenuti e alcune funzioni. Sebbene questo potrebbe comunque diventare un ostacolo di sviluppo per le varie aziende, si pensa che il totale divieto potrebbe portare a peggiori conseguenze.