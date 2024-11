Sony ha intenzione di lanciare grossi giochi single player ogni anno, a partire dal 2025

A margine dei risultati finanziari pubblicati nelle ore scorse da Sony, il presidente, COO e CFO, Hiroki Totoki ha riferito qualcosa anche sulla questione delle produzioni future di PlayStation Studios, esponendo l'intenzione di lanciare grossi giochi single player ogni anno, a partire dal 2025.

In un certo senso, si tratta di una continuazione di quanto riferito da Totoki in precedenza, quando aveva spiegato che per il 2024 non erano previste grosse uscite di giochi appartenenti a serie note su PS5 da parte dei team interni di Sony, cosa che effettivamente si è realizzata nel piano della compagnia, visto che al di là di remake e delle nuove uscite di Concord e Astro Bot (considerabile una sorta di nuova IP, sebbene non sia proprio tale), non abbiamo visto altro da parte degli studi interni.

La questione cambierà a partire dal prossimo anno, considerando che i giochi grossi single player, classiche produzioni di PlayStation Studios, dovrebbero ricominciare a uscire con maggiore regolarità, sebbene probabilmente a cadenza piuttosto lunga.