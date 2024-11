Facebook e Instagram utilizzeranno la IA per verificare l'età degli utenti e la tutela dei giovani

Un sistema di sicurezza

Attualmente, i profili degli utenti minorenni vengono etichettati automaticamente come "teen account", il che applica in modo predefinito misure di privacy stringenti per limitare l'interazione con sconosciuti o possibili malintenzionati. Tuttavia, alcuni utenti più giovani, non volendo sottostare a queste limitazioni, cercano di aggirare il sistema creando nuovi profili con dati anagrafici falsi. L'adult classifier, sviluppato con il supporto dell'intelligenza artificiale di Meta, è in grado di monitorare questi tentativi e di etichettare automaticamente come "teen" gli account sospetti, attivando le protezioni necessarie. Allison Hartnett, direttrice di prodotto per le iniziative giovanili di Meta, ha recentemente condiviso che il nuovo sistema AI non si basa unicamente sui dati anagrafici inseriti al momento della creazione dell'account, ma analizza anche parametri come i contenuti seguiti e con cui l'utente interagisce di frequente, oltre a monitorare comportamenti potenzialmente sospetti durante la registrazione, come l'uso di un indirizzo email già associato ad altri profili o la ripetizione dell'ID del dispositivo. Questi dettagli permettono all'intelligenza artificiale di fare valutazioni più accurate e di identificare tentativi di registrazione fraudolenti con maggior precisione.