Genshin Impact, annunciata la data di uscita della versione 5.2, i nuovi personaggi ed eventi in arrivo

La versione 5.2 di Genshin Impact si intitola "Drappi di Spiriti e Fiamme" e sarà disponbile a partire dal 20 novembre . Come al solito durante la tramissione sono stati svelati dei nuovi codici promozionali , che offrono varie ricompense utili, tra cui 300 Primogemme gratis per tutti.

Hoyoverse ha presentato oggi le tante novità in arrivo su Genshin Impact con il corposo aggiornamento 5.2 . Come al solito troviamo nuove missioni, personaggi giocabili ed eventi a tempo limitato, pensati per intrattenere i giocatori nei prossimi mesi. Vediamo le aggiunte più interessanti.

Banner e altre novità in arrivo

L'aggiornamento introduce due nuove tipologie di Saurici, il Qucusauro e l'Itomisauro, dotati di abilità aeree e vista speciale, che offriranno nuovi vantaggi durante l'esplorazione della nazione di Natlan, che ora si arricchisce di nuove aree, tra cui un'antica città perduta chiamata Ochkanatlan.

Verranno introdotti due nuovi personaggi giocabili Chasca e Ororon. Saranno disponibili nei banner della fase 1 dell'aggiornamento 5.2 di Genshin Impact, insieme a Lyney. Nella fase 2 faranno ritorno i banner di Zhongli e Neuvillette.

Chasca è un'unità 5 stelle di tipo Anemo dotata di arco. Può usare il Cecchino di Anime per librarsi in aria e attaccare a mezz'aria, mentre con la sua pistola speciale può sparare proiettili di diversi elementi, che può sfruttare in sinergia in base al tipo elementale dei compagni nel party.

Chasca in Genshin Impact

Ororon, invece, è un personaggio 4 stelle Electro armato di arco, pensato per offrire supporto ai compagni tipo Electro o Hydro. Accumulando punti di Grazia dell'Anima della Notte infligge danni da Electro sia quando è dentro che fuori dal campo. Inoltre, può evocare un Occhio supersonico che provoca gli avversari vicini.

Oltre a una nuova serie di missioni principali i giocatoir potranno cimentarsi in eventi a tempo limitato. Il principale sarà "Rotoli Cercaspiriti di Iktomi", in cui uniranno le forze con Citlali e Ororon per indagare su un misterioso incidente dai Maestri del Vento della Notte. Attraverso sfide di combattimento, ricomponendo rotoli e radunando spiriti dispersi, potranno ottenere ricompense come Primogemme e la spada esclusiva da 4 stelle Calamità di Eshu.