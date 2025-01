Se siete appassionati di giochi di corse non dovete farvi sfuggire questo bundle dal prezzo stracciato

Humble Bundle ha lanciato un nuovo bundle che interesserà sicuramente gli appassionati di giochi di corse il "Nacon Motorsports Drive & Thrive", che comprende ben 12 articoli, per diverse fasce di prezzo. In generale, bastano poco più di 15 euro per portarsi a casa tutto il pacchetto, che comprende giochi con licenza ufficiale WRC e TT Isle of Man.