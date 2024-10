Nintendo ha licenziato 150 dipendenti nella sussidiaria di Super Mario? Arriva il commento ufficiale

Recentemente è circolato in rete un rumor secondo il quale Nintendo - o più precisamente la sua sussidiaria Mario Club Co., Ltd - era sul punto di licenziare 150 dei suoi 400 dipendenti. Inoltre, si affermava che i licenziamenti stavano avvenendo all'interno di varie divisioni della compagnia.

La dichiarazione di un portavoce di Nintendo

Un portavoce di Nintendo ha parlato con Eurogamer.net e ha affermato: "Abbiamo avuto la conferma da parte di Mario Club Co., Ltd. che le informazioni al centro del report di cui si sta parlando sono false".

Nintendo Switch rossa

Ricordiamo che Mario Club Co., Ltd. è un team dedicato ai test e al debugging dei videogiochi di Nintendo. In particolar modo, come è facile intuire anche dal nome, si occupa di giochi legati al franchise di Super Mario, come Luigi's Mansion 2 HD, Princess Peach: Showtime! e Super Mario Bros. Wonder, per citare alcuni dei più recenti.

Il report iniziale affermava anche che i licenziamenti di Mario Club Co., Ltd. erano mirati a mandare via i "dipendenti che causano problemi" e coloro che "trascinano in basso i loro colleghi". Il report era poco chiaro, ma ufficialmente quanto indicato è ora da considerare come scorretto. Difficile dire se la testata giapponese che aveva segnalato le informazioni si sia fidata di una imbeccata scorretta oppure se abbia volutamente pubblicato informazioni false spacciandole per vere.

Perlomeno, centinaia di dipendenti non perderanno il lavoro, quindi è una buona notizia.