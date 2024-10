Annunciati i nuovi modelli di Kindle di Amazon: ora anche a colori e ancora più potenti

Amazon ha annunciato oggi il lancio della sua nuova serie di dispositivi Kindle , che include un'innovativa versione a colori, un aggiornamento del Kindle Scribe e un Kindle Paperwhite ancora più veloce. In questo rinnovamento, trova spazio anche il Kindle più compatto di sempre, ora disponibile in un nuovo colore Verde Matcha.

La tecnologia LED avanzata offre una gamma di colori vivaci e una maggiore luminosità, rendendo la lettura su schermo simile a quella su carta. Inoltre, è waterproof e garantisce fino a otto settimane di autonomia, rendendolo ideale per chi legge in movimento. Il prezzo della versione Signature Edition, disponibile dal 30 ottobre, è di 299,99€ ed è già preordinabile .

Migliora il Kindle Scribe e cresce il Paperwhite

Il nuovo Kindle Scribe eleva l'esperienza di lettura aggiungendo funzionalità avanzate di scrittura, come faceva il suo predecessore. Con un display simile alla carta e una Penna Premium inclusa, permette di prendere appunti come su un vero quaderno. La funzione Active Canvas consente di annotare direttamente sui libri, adattandosi in modo dinamico quando si modificano layout e dimensioni del testo. In questo modo, le note rimangono sempre visibili e integrate nel contenuto del libro. Il Kindle Scribe sarà disponibile dal 4 dicembre, al prezzo di 429,99€.

Il Kindle Scribe e la Penna Premium.

Il Kindle Paperwhite si rinnova con un incremento del 25% nella velocità di cambio pagina, offrendo uno scorrimento fluido nella libreria e nel Kindle Store. Il nuovo display da 7 pollici ha un alto contrasto per un'ottima leggibilità, ed è resistente all'acqua. Disponibile anche nella versione Signature Edition, include una memoria espansa e la ricarica wireless, perfetto per chi desidera avere una vasta libreria a portata di mano. Il Kindle Paperwhite è disponibile a partire da 169,99€. L'ultimo, ma non per importanza, è il Kindle entry-level, il dispositivo più leggero e compatto della serie, con un peso di soli 158 grammi e un display a 300ppi privo di riflessi. La nuova colorazione Verde Matcha e la lunga durata della batteria, unita a 16 GB di memoria, lo rendono perfetto per leggere ovunque ci si trovi, anche fuori casa, senza spendere troppo. Questo Kindle è disponibile già da subito, al prezzo di partenza di 109,99€. Tutti i nuovi Kindle includono un abbonamento di tre mesi a Kindle Unlimited, offrendo accesso illimitato a milioni di libri. Inoltre, la nuova linea è confezionata in materiali sostenibili: il 99% dell'imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile.