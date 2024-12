Archer e Anduril uniscono le forze per un velivolo militare VTOL ibrido

Archer Aviation, startup californiana di aviazione elettrica, ha stretto una partnership esclusiva con Anduril Industries, l'azienda di difesa fondata da Palmer Luckey, creatore di Oculus. L'obiettivo è sviluppare un velivolo VTOL ibrido (decollo e atterraggio verticale), che rappresenterà la base per un contratto con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Questa collaborazione segna una svolta strategica per Archer, che ha recentemente annunciato la creazione della divisione Archer Defense, dedicata al settore militare. L'azienda ha già consegnato un eVTOL Midnight all'Air Force americana per un programma di valutazione, dimostrando il suo impegno nella trasformazione tecnologica della difesa.

Finanziamenti e partner strategici Per supportare i suoi ambiziosi progetti, Archer ha ottenuto un nuovo round di finanziamenti da 450 milioni di dollari, portando il totale raccolto a 2 miliardi di dollari. Tra gli investitori figurano nomi di peso come Stellantis, United Airlines, Wellington Management, e 2PointZero, una sussidiaria della holding emiratina IHC. Questi fondi permetteranno ad Archer di rafforzare la sua posizione sia nel mercato civile che in quello militare. Inoltre, l'azienda ha già siglato un ordine da 1 miliardo di dollari con United Airlines per i suoi aeromobili e un accordo con Stellantis per la produzione su larga scala degli eVTOL. I due loghi delle aziende. Anduril Industries, nota per le sue tecnologie avanzate nel campo della sorveglianza e dei droni militari, apporta alla partnership la sua esperienza nelle applicazioni strategiche. Recentemente, l'azienda ha integrato il software di OpenAI, ChatGPT, nei suoi sistemi di contrasto ai droni, dimostrando la capacità di sfruttare l'AI per scopi militari. La sinergia tra Archer e Anduril combina innovazione sostenibile e tecnologia difensiva all'avanguardia, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni avanzate per missioni di emergenza, logistica e ricognizione.