Google Drive arriva ufficialmente su PC Windows con chip Arm

Google ha annunciato la disponibilità generale dell'app Google Drive per PC Windows basati su architettura Arm. Dopo un primo rilascio in beta avvenuto lo scorso anno, la versione Arm64 del popolare servizio cloud è ora scaricabile da chiunque utilizzi un computer con Windows 11 equipaggiato con processori come gli Snapdragon di Qualcomm. L'applicazione consente, come la sua controparte per processori x86, di sincronizzare e accedere ai propri file in locale, sfruttando tutte le funzionalità classiche di Google Drive direttamente dal desktop.

L'iniziativa arriva in un contesto di crescente adozione dei PC Windows con processori Arm , soprattutto dopo il lancio dei modelli Copilot Plus dotati di chip Qualcomm, presentati da Microsoft nel corso del 2024. Le prestazioni migliorate e l'efficienza energetica offerta da questi SoC hanno stimolato un maggior interesse da parte di utenti e sviluppatori, che oggi iniziano a beneficiare di un ecosistema software più completo.

L'app è compatibile esclusivamente con Windows 11 e richiede la presenza del componente Microsoft WebView 2, solitamente incluso di default nel sistema operativo. Questo passaggio segna un importante progresso per l'ecosistema Windows on Arm, che nel tempo ha visto un crescente supporto da parte degli sviluppatori. Se si ha già installato la versione beta dell'app, Google inviterà gli utenti ad aggiornare automaticamente all'ultima release stabile.

L’espansione di app native Arm64

Google Drive non è l'unico software ad aver abbracciato l'architettura Arm64 nell'ultimo anno. Anche Chrome, il browser più utilizzato al mondo, ha rilasciato la propria versione nativa per Arm, insieme a importanti strumenti di sicurezza come NordVPN ed ExpressVPN. Questo trend conferma l'interesse delle principali realtà tecnologiche nel garantire compatibilità e prestazioni ottimali su una gamma più ampia di dispositivi.

Un laptop con Arm

Microsoft, dal canto suo, continua a lavorare sul miglioramento dell'emulatore Prism, che consente di eseguire software x86 su hardware Arm in modo trasparente per l'utente. Tuttavia, la disponibilità di app native resta la strada preferita per ottenere prestazioni elevate e un'esperienza fluida. Il rilascio stabile dell'app Google Drive rappresenta dunque un passo decisivo per la maturazione dell'intero ecosistema.