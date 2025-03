OpenAI cambia leadership: Altman si concentra su ricerca e prodotto

OpenAI ha annunciato un importante cambio ai vertici con l'espansione del ruolo di Brad Lightcap, attuale COO, che assumerà il controllo delle operazioni quotidiane dell'azienda. La decisione segna una svolta strategica per l'organizzazione, mentre il CEO Sam Altman si sposterà verso un ruolo più tecnico , focalizzato sulla ricerca e sullo sviluppo dei prodotti. La notizia è stata riportata per prima da Bloomberg e successivamente confermata dalla stessa OpenAI, che ha sottolineato come questi cambiamenti siano parte di una naturale evoluzione, a fronte della rapida crescita dell'azienda e della diffusione globale dei suoi prodotti, oggi utilizzati da centinaia di milioni di persone.

Un nuovo assetto per la gestione quotidiana

Con il nuovo assetto, Brad Lightcap avrà la responsabilità di gestire le attività quotidiane, espandere la presenza internazionale dell'azienda e mantenere i rapporti strategici con colossi del settore come Microsoft e Apple. Allo stesso tempo, Mark Chen è stato promosso a Chief Research Officer, mentre Julia Villagra è la nuova Chief People Officer. La riorganizzazione avviene dopo una serie di abbandoni avvenuti nel 2024, tra cui quello dell'ex CTO Mira Murati, che ha lasciato l'azienda per fondare una propria startup nel settore dell'intelligenza artificiale, e del Chief Research Officer Bob McGrew. Queste partenze hanno spinto OpenAI a ridisegnare la propria struttura interna per prepararsi alle sfide future.

ChatGPT su iPhone

Altman, da parte sua, manterrà il titolo di CEO ma si dedicherà in modo più diretto alla supervisione della ricerca e alla definizione dei prodotti futuri dell'azienda. Secondo le dichiarazioni riportate, non è prevista al momento la nomina di un nuovo CTO in sostituzione di Murati, segno che l'attenzione principale resta focalizzata sul potenziamento delle competenze già presenti nel team.