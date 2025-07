EA sta chiudendo i server privati di Battlefield 4 su PlayStation?

"Non so se si tratti di EA che sta cercando di chiudere silenziosamente le community di Battlefield 4 , di spingere le persone verso Battlefield 2042 o semplicemente di costringere i giocatori a usare la Ricerca Veloce con i server gestiti da DICE."

"Se i server esistenti non verranno rinnovati nelle prossime settimane, chiuderanno definitivamente ", si legge nel post, che lancia un chiaro allarme rispetto alla possibilità che l'intera esperienza di Battlefield 4 sia ormai in dismissione da parte di EA.

Una situazione difficile ma tutt'altro che inedita

Battlefield 4 è stato pubblicato quasi dodici anni fa e in questo lasso di tempo Electronic Arts ha continuato a supportare il gioco e la sua appassionata community, ma può darsi che ormai i numeri siano calati al punto da rendere insostenibile tale impegno.

L'eventuale volontà di spegnere i server, procedendo in maniera progressiva a partire dalle strutture private, rientra dunque fra le possibilità concrete e non sorprenderebbe più di tanto, specie in un momento storico in cui succede anche di peggio.