Il cosplay di Momo da Saiwestwood riproduce una particolare situazione per la protagonista di Dandadan

Momo Ayase è la co-protagonista di DanDaDan, una liceale che si ritrova coinvolta in una storia parecchio strana: convinta che spiriti e poteri sovrannaturali esistano realmente e non siano solo frutto del folklore popolare, stringe amicizia con il bizzarro compagno di scuola Ken Takakura, bullizzato anche perché è ossessionato dagli alieni.

La Momo di Saiwestwood

Momo è una ragazza particolarmente vivace e volitiva, che dopo essere stata rapita da degli alieni scopre di avere poteri psicocinetici, con i quali è in grado di vedere le aure di persone e interagire con queste e altri oggetti a distanza.

In quest'ottima interpretazione di Saiwestwood vediamo Momo in quella che sembra essere una delle scene più significative della prima parte della serie, con la ragazza che si aggira di notte alla ricerca di presenze, forse riproducendo il momento in cui entra per la prima volta in contatto con gli alieni.



