Una prima foto da The Boys: Stagione 5 è stata pubblicata da Karl Urban, nei panni di Billy Butcher

Karl Urban, che interpreta uno dei protagonisti della serie nel ruolo di Billy Butcher, ha pubblicato quella che dovrebbe essere la prima foto dal set di The Boys: Stagione 5, confermando che le riprese procedono e la produzione sembra essere a buon punto.

Si tratta più propriamente di un selfie, in cui Urban appare proprio nei panni di Billy Butcher all'interno di un auto, intento a chissà quale operazione nel suo tipico stile. "Oi... I'm on me way" si legge nel messaggio pubblicato, che replica il modo di parlare caratteristico del personaggio in questione.

Considerando il finale alquanto sconvolgente di The Boys: Stagione 4 non è facile prevedere in che direzione andrà la Stagione 5, ma possiamo aspettarci grandi colpi di scena e un finale di notevole intensità, considerando che dovrebbe rappresentare la conclusione definitiva della serie TV.