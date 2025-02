PlayStation 5 Pro ad un prezzo così basso su Amazon non l'avete mai vista

Se siete in procinto di acquistare una nuova console e non volete scendere a nessun compromesso tecnico, l'offerta di oggi potrebbe decisamente fare al caso vostro. Amazon Italia ha infatti ben deciso di proporvi la recentissima PlayStation 5 Pro in offerta al minimo storico con un ottimo sconto del 9%, permettendovi di risparmiare oltre 70 euro rispetto al prezzo originariamente consigliato da Sony. Se siete interessati ad acquistarla è sufficientecliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente qui in basso. PlayStation 5 Pro è disponibile in offerta su Amazon a soli 726,99 euro, contro i 799 euro del prezzo consigliato dalla compagnia produttrice. La console è venduta e spedita da Amazon, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita in un giorno.