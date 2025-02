I Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025 si sono conclusi, ecco tutti i vincitori

Si sono svolti lo scorso fine settimana i Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025 ufficiali, con una tre giorni di frenetiche competizioni tra oltre 5.500 giocatori provenienti da numerosi paesi e riunitisi a Londra per le fasi finali della competizione, di cui sono stati annunciati i vari vincitori nelle diverse categorie.

I Campionati si sono svolti dal 21 al 23 febbraio all'interno di diverse categorie che comprendono il gioco di carte collezionabili tradizionale ma anche i videogiochi, ovvero Pokémon Scarlatto e Violetto, Pokémon GO e Pokémon Unite, a rappresentare un po' il panorama complessivo del fenomeno Pokémon.

Non sono emersi giocatori italiani, ma ci sarà modo per rifarsi in futuro, considerando peraltro che i Campionati Mondiali Pokémon 2025 si svolgeranno tra qualche mese, per la precisione dal 15 al 17 agosto 2025 ad Anheim in California.