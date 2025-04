Metroid Prime 4: Beyond a confronto su Nintendo Switch e Switch 2, ecco le differenze

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video in cui mette a confronto Metroid Prime 4: Beyond su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 sulla base del trailer presentato nel corso del Nintendo Direct di ieri.

Ebbene, le differenze sono sostanziali, come era lecito attendersi: il boost in termini di risoluzione e dunque di nitidezza visiva è evidente, le texture sono decisamente più definite e anche sul piano delle prestazioni le due versioni si comporteranno in maniera molto diversa.

Sappiamo infatti che su Nintendo Switch il titolo di Retro Studios gira probabilmente a 900p e 60 fps, mentre su Nintendo Switch 2 sarà dotato di due modalità grafiche che andranno a spingere parecchio il comparto tecnico dello sparatutto in stile metroidvania.

Nella fattispecie, la nuova console Nintendo consentirà di far girare Metroid Prime 4: Beyond a 4K e 60 fps (1080p e 60 fps in modalità portatile) oppure a 1080p e 120 fps (720p e 120 fps in modalità portatile).