Farming Simulator 25 tra i titoli aggiunti questa settimana a GeForce Now

NVIDIA ha annunciato i giochi aggiunti a GeForce Now questa settimana, tra i quali spicca Farming Simulator 25 , l'ultima incarnazione della serie di simulatori agricoli che vende milioni di copie a ogni uscita. Insomma, si torna a seminare anche in cloud. Tra le altre aggiunte segnaliamo Ara: History Untold di Oxide Games. Entrambi i titoli possono essere trasmessi in streaming fino a 1440p 60 fps con un abbonamento Performance, o fino a 4K e 120 fps con uno Ultimate.

I giochi della settimana

Gli abbonati GeForce Now riceveranno anche una ricompensa legata a Throne and Liberty di Amazon Games: 200 monete ornate e un giovane birbante di nome Gneiss Amitoi.

Vediamo tutti i giochi aggiunti a GeForce Now questa settimana:

Farming Simulator 25 (nuovo lancio su Steam, 12 novembre)

Sea Power: Naval Combat in the Missile Age (nuovo lancio su Steam, 12 novembre)

Industry Giant 4.0 (nuovo lancio su Steam, 15 novembre)

Ara: History Untold (Steam e Xbox, disponibile con PC Game Pass)

Call of Duty: Black Ops Cold War (Steam e Battle.net)

Call of Duty: Vanguard (Steam e Battle.net)

Magicraft (Steam)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Steam e Xbox, disponibile con PC Game Pass)

Spyro Reignited Trilogy (Steam e Xbox, disponibile con PC Game Pass)

Per il resto, vi ricordiamo che GeForce Now è un servizio di cloud gaming in abbonamento, che consente di giocare moltissimi titoli posseduti su vari negozi PC, come Steam, Epic Games Store o Battle.net, con hardware di qualità elevatissima. Vi ricordiamo anche il lancio dell'NVIDIA App, avvenuto questa settimana, che può essere usata per accedere a GeForce Now.