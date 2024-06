Yasuke, Naoe e Giappone feudale nelle nuove immagini di Assassin's Creed Shadows dall'Ubisoft Forward

In occasione della nuova presentazione durante l'Ubisoft Forward, sono state pubblicate anche nuove immagini per Assassin's Creed Shadows, che mostrano i due protagonisti Yasuke e Naoe oltre ad alcune scene del Giappone feudale che fa da sfondo agli eventi.

In sostanza, sembrano essere screenshot tratti dal video gameplay pubblicato nella giornata di ieri, quello che ha mostrato circa 13 minuti del gioco illustrando le diverse caratteristiche dei due protagonisti in azione, ma è interessante tornare a vedere qualche scorcio con maggiore calma e attenzione.

Il nuovo capitolo della serie ci immerge in una delle ambientazioni che i fan di Assassin's Creed chiedono a gran voce da anni, ovvero il Giappone antico, consentendoci di controllare due diversi personaggi che si distinguono non solo come background e storia ma anche per caratteristiche che determinano variazioni importanti nel gameplay.