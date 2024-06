Xbox ha bisogno di pubblicare giochi su PS5 e Switch per essere sostenibile, per l'ex presidente di Blizzard

"Capisco che i fan più accaniti della console Xbox vogliono le esclusive e vogliono che l'hardware Xbox sia predominante. Avendo lavorato io stesso su molte console Xbox, ammetto di aver provato emozioni contrastanti. Adoro Xbox. Ma devi mettere da parte le emozioni e concentrarti sui team, sui giocatori e sugli affari e prendere decisioni difficili. Date le dimensioni attuali di Microsoft Gaming, non è sostenibile non abbracciare tutte le piattaforme . Stanno portando i loro giocatori in questo viaggio - e non è facile. Ma questo è il piano giusto per le i loro team e i loro giocatori.

"Come ha detto Phil in un'intervista, sempre più giochi verranno distribuiti su più piattaforme. Si riferisce ovviamente a PlayStation e Nintendo. Diventare il più grande pubblisher di grandi giochi a livello mondiale è l'obiettivo fondamentale che devono abbracciare. Devono creare fantastici giochi che vendano e stimolino l'interesse dei giocatori su ogni dispositivo disponibile.

Con un lungo post pubblicato su X, Mike Ybarra, l'ex presidente di Blizzard , è tornato a parlare delle strategia della divisione Microsoft Gaming dando il suo parere su quale strada dovrebbe percorrere la divisione. A suo avviso allo stato attuale ha dimensioni, e di conseguenza costi, talmente grandi che il suo business sarebbe sostenibile unicamente abbracciando una strategia multipiattaforma , ovvero portando i giochi realizzati dagli studi interni anche su PS5 e Nintendo Switch, come visto ad esempio con Sea of Thieves e, in futuro, con Doom: The Dark Ages.

Per Ybarra, Microsoft dovrebbe puntare a console Xbox realizzate da terze parti

Nello stesso post, Ybarra ha anche suggerito un possibile futuro dove Microsoft Gaming non si occuperà direttamente dell'hardware, lasciando a produttori di terze parti il compito di creare delle console fisse o degli handheld Xbox, concentrandosi piuttosto nel rendere Windows un sistema operativo valido per il gaming su ogni genere di dispositivo. Per certi versi un'idea simile a quella delle Steam Machines. Inoltre, Ybarra ha di nuovo parlato di un ipotetico futuro dove Microsoft Gaming si occuperà unicamente di publishing di giochi e gestione servizi.

Mike Ybarra

"Non ho informazioni da insider, ma al posto di Microsoft non mi occuperei direttamente dell'hardware in futuro. Ci sono tonnellate di aziende hardware di terze parti che producono handheld per PC: abbracciale e concentrati sulla creazione di fantastici giochi rendendo Windows valido su questi dispositivi (e qui serve tanto lavoro!). "

"Microsoft è brava in questo. Potrebbero realizzare il proprio dispositivo PC, ma a mio avviso sarà costoso. Forse vendere un handheld da 600-800 dollari è una mossa intelligente, ma non lo farei. Troppe distrazioni, costi e rischi. Concentra l'intera organizzazione sui giochi e fai in modo che Game Pass arrivi su PlayStation e altri dispositivi, che, messe da parte le emozioni, è ciò che i giocatori su larga scala alla fine abbracceranno."