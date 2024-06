La prima beta di Call of Duty: Black Ops 6 trapela online, con le possibili date della prova

Questo sarebbe una sorta di accesso anticipato alla beta, che precede poi la vera e propria beta aperta che dovrebbe avvenire nei giorni successivi, in date ancora da definire ma ovviamente prima dell'uscita ufficiale, fissata per il 25 ottobre 2024.

Questo, almeno, è quanto riportato da una fonte interna al rivenditore britannico GAME, dalla quale vediamo che la beta esclusiva di Call of Duty: Black Ops 6 sarebbe prevista dal 28 agosto al 3 settembre , con accesso diretto per coloro che hanno effettuato la prenotazione del gioco Activision prima dell'uscita.

Tra fine agosto e inizio settembre l'accesso anticipato alla beta

L'accesso anticipato alla beta è ottenibile effettuando la prenotazione di Call of Duty: Black Ops 6 o anche se si possiede un abbonamento a Game Pass tra Ultimate, PC e Console.



Come abbiamo visto, per la prima volta il gioco sarà disponibile direttamente al lancio nel catalogo di Game Pass, attraverso un sistema che prevede l'accesso a diversi contenuti in base al tipo di abbonamento utilizzato, come abbiamo riferito parlando delle indicazioni ufficiali su come accedere a Call of Duty: Black Ops 6 attraverso Game Pass.

Al lancio, il gioco conterrà 16 mappe multiplayer, tra le quali 12 mappe 6v6 e quattro mappe Strike che possono essere giocate in modalità 2v2 e 6v6. Il nuovo capitolo vedrà anche il ritorno della modalità Zombie, organizzata in turni e con due mappe completamente nuove disponibili al lancio.

Il multiplayer di Call of Duty: Black Ops 6 dovrebbe essere svelato nel dettaglio all'interno del tradizionale evento annuale Call of Duty Next, che dovrebbe avvenire il 28 agosto 2024, forse dunque proprio nella data di lancio della beta in accesso anticipato.