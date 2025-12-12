Microsoft ha suggerito che a gennaio ci sarà un nuovo Dev Direct, con gli annunci di tutto l'anno di Xbox

A dirlo non è stato un passante qualsiasi, ma Matt Booty, il presidente dei contenuti e degli studi di Microsoft, in un'intervista concessa a Variety.

I Game Awards non hanno visto una grossa presenza di Microsoft e Xbox, quest'anno, nonostante la grande mole di titoli pubblicati nel 2025. Comunque sia, a gennaio 2026 ci sarà un nuovo Dev Direct, in cui la casa di Redmond presenterà tutte le sue novità videoludiche dell'anno.

Tante novità, tra cui Fable

"Non posso condividere esattamente cosa ci sarà, ma abbiamo molte cose che pubblicheremo il prossimo anno", ha dichiarato Booty, lasciando l'annuncio molto sul vago. "Di solito il Dev Direct serve a mettere in evidenza ciò che arriverà nell'anno successivo. Quest'anno abbiamo più cose in arrivo di quante ne possiamo inserire in un solo show," è la promessa, che lascia intravedere una grande quantità di novità e, forse, la possiblità che ci siano più eventi in arrivo.

Fable ci sarà

In termini di contenuti, Booty non si è slacciato più di tanto, anche se ha dato un'anticipazione niente male su uno degli studi presenti: "Posso dirvi che Playground Games sarà presente nel Dev Direct, ma avremo più materiale da pubblicare il prossimo anno di quanto possiamo inserire in un unico Dev Direct a gennaio, il che è una buona situazione."

Playground Games è attualmente al lavoro sul gioco di ruolo d'azione Fable e su Forza Horizon 6, entrambi attesissimi.

Quali altri giochi potrebbero essere presenti? Sicuramente Clockwork Revolution di inXile, ma anche Halo: Campaign Evolved, giusto per fare un paio di nomi. In ogni caso, staremo a vedere.