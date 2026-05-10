Prime Video introduce Clips all'interno della sua app mobile i video verticali in stile Instagram e TikTok

Amazon ha presentato Clips, una nuova funzionalità destinata all'app mobile di Prime Video che introduce un sistema di navigazione basato su brevi video verticali da scorrere sullo smartphone.
La novità rappresenta un nuovo modo di esplorare il catalogo della piattaforma. L'idea è quella di offrire agli utenti un'esperienza simile a quella resa popolare dai social network, dove i contenuti vengono proposti in un feed dinamico e personalizzato in base agli interessi individuali.
Il progetto era stato avviato inizialmente con gli highlights delle partite NBA durante la stagione 2025-26. Ora Amazon sta estendendo questo formato anche a scene tratte da film e serie TV disponibili nel catalogo di Prime Video.
L'obiettivo di "Clips" nell'app di Prime Vide
Grazie a Clips, gli utenti potranno scoprire nuovi contenuti attraverso spezzoni selezionati e adattati ai propri gusti, rendendo più immediata la ricerca di titoli interessanti da guardare. L'arrivo di questa funzione è accompagnato da ulteriori miglioramenti dell'app. La homepage è stata ridisegnata e ora riproduce automaticamente i trailer durante la navigazione.
Inoltre, le copertine in formato verticale sono state ottimizzate per gli schermi degli smartphone, permettendo di visualizzare fino al 50% di titoli in più rispetto al layout precedente.
Anche il player è stato aggiornato per facilitare l'esplorazione di informazioni aggiuntive, come dettagli sul cast e curiosità sui contenuti, senza interrompere la riproduzione.
Come utilizzare Clips sull'app mobile di Prime Video?
Per utilizzare Clips basta scorrere fino al carosello dedicato nella schermata principale dell'app e selezionare uno dei video proposti. Si aprirà così un feed verticale a schermo intero, popolato da clip personalizzate da sfogliare con un semplice gesto.
Da ogni video sarà possibile avviare immediatamente la visione del titolo completo, aggiungerlo alla watchlist, esprimere un apprezzamento con un "Mi piace" oppure condividerlo con altri utenti.
Secondo quanto comunicato da Amazon, la distribuzione iniziale interesserà un gruppo selezionato di utenti negli USA che utilizzano dispositivi Android, iPhone e tablet Amazon Fire Tablet. L'azienda prevede di completare il rilascio della funzione nel corso dell'estate.
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