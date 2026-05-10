Prime Video introduce Clips all'interno della sua app mobile i video verticali in stile Instagram e TikTok

Il progetto era stato avviato inizialmente con gli highlights delle partite NBA durante la stagione 2025-26. Ora Amazon sta estendendo questo formato anche a scene tratte da film e serie TV disponibili nel catalogo di Prime Video.

La novità rappresenta un nuovo modo di esplorare il catalogo della piattaforma. L'idea è quella di offrire agli utenti un'esperienza simile a quella resa popolare dai social network, dove i contenuti vengono proposti in un feed dinamico e personalizzato in base agli interessi individuali.

L'obiettivo di "Clips" nell'app di Prime Vide

Grazie a Clips, gli utenti potranno scoprire nuovi contenuti attraverso spezzoni selezionati e adattati ai propri gusti, rendendo più immediata la ricerca di titoli interessanti da guardare. L'arrivo di questa funzione è accompagnato da ulteriori miglioramenti dell'app. La homepage è stata ridisegnata e ora riproduce automaticamente i trailer durante la navigazione.

Inoltre, le copertine in formato verticale sono state ottimizzate per gli schermi degli smartphone, permettendo di visualizzare fino al 50% di titoli in più rispetto al layout precedente.

Anche il player è stato aggiornato per facilitare l'esplorazione di informazioni aggiuntive, come dettagli sul cast e curiosità sui contenuti, senza interrompere la riproduzione.