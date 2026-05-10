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La smart TV TCL da 50", HDR, risoluzione 4K e compatibile con Alexa e Google Assistant in promozione su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo della smart TV TCL da 50".

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/05/2026
TV TCL

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il prezzo della smart TV TCL da 50": lo sconto attivo è del 31% per un costo finale d'acquisto di 274,00€. Puoi acquistare la TV cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il box qui sotto: La TCL V6C è una smart TV da 50" progettata per offrire immagini dettagliate e una qualità visiva avanzata, grazie a una combinazione di tecnologie pensate per valorizzare qualsiasi tipo di contenuto. La risoluzione 4K Ultra HD assicura un elevato livello di definizione, ideale per film, serie TV, eventi sportivi e videogiochi.

Ulteriori dettagli sulla TV

La serie V6C supporta numerosi formati ad alta gamma dinamica, tra cui HDR10, HLG e HDR10+, permettendo di visualizzare colori più intensi, neri più profondi e dettagli più accurati sia nelle scene luminose che in quelle scure. La compatibilità Multi HDR garantisce inoltre un'esperienza ottimale indipendentemente dalla sorgente utilizzata.

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Il sistema di retroilluminazione Direct LED contribuisce a migliorare uniformità e qualità dell'immagine, mantenendo al tempo stesso una buona efficienza energetica. Il pannello HVA, evoluzione della tecnologia VA, offre un contrasto elevato, consumi ridotti e angoli di visione più ampi, assicurando una resa efficace anche osservando lo schermo da posizioni laterali.

A gestire l'elaborazione delle immagini è il processore AiPQ di TCL, che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare nitidezza, fluidità dei movimenti, contrasto e dettagli.

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