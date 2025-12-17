0

Il televisore LG QNED84 da 55" con processore α7 Gen8 è in sconto su Amazon al 22%

Tra le offerte di Amazon troviamo la Smart TV LG QNED84 da 55" al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo mediano.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/12/2025
Smart TV LG QNED84 da 55'

Su Amazon è disponibile la Smart TV LG QNED84 da 55" a 469 € rispetto al prezzo mediano di 599 €, permettendoti di risparmiare il 22%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del televisore

Si tratta in questo caso del modello QNED84A del 2025. Sono presenti diverse opzioni per la consegna, come il ritiro del vecchio televisore (gratis) o servizi più specifici, come il disimballaggio nella stanza desiderata (non è prevista l'installazione o il test di funzionalità).

Smart TV LG QNED84
Smart TV LG QNED84

Ad ogni modo, il televisore è dotato di tecnologia Dynamic QNED Color, per contenuti ancora più vivaci e realistici rispetto a un TV LED tradizionale. Troviamo inoltre il processore α7 4K Gen8 con IA, per offrirti un'esperienza ancora più potente, con una qualità dell'immagine 4K più nitida e profonda rispetto al precedente processore LG α5.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il televisore LG QNED84 da 55" con processore α7 Gen8 è in sconto su Amazon al 22%