Il televisore LG QNED84 da 55" con processore α7 Gen8 è in sconto su Amazon al 22%

Su Amazon è disponibile la Smart TV LG QNED84 da 55" a 469 € rispetto al prezzo mediano di 599 €, permettendoti di risparmiare il 22%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche del televisore
Si tratta in questo caso del modello QNED84A del 2025. Sono presenti diverse opzioni per la consegna, come il ritiro del vecchio televisore (gratis) o servizi più specifici, come il disimballaggio nella stanza desiderata (non è prevista l'installazione o il test di funzionalità).
Ad ogni modo, il televisore è dotato di tecnologia Dynamic QNED Color, per contenuti ancora più vivaci e realistici rispetto a un TV LED tradizionale. Troviamo inoltre il processore α7 4K Gen8 con IA, per offrirti un'esperienza ancora più potente, con una qualità dell'immagine 4K più nitida e profonda rispetto al precedente processore LG α5.