Rayman 2 e Tonic Trouble ora sono disponibili nel catalogo N64 di Nintendo Switch Online

Il catalogo Nintendo 64 per Switch e Switch 2 si arricchisce di due classici di Ubisoft: Rayman 2: The Great Escape e Tonic Trouble.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/12/2025
Un artwork di Rayman 2: The Great Escape
Come annunciato nei giorni scorsi, il catalogo di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo si è arricchito oggi di due classici platform per N64 firmati Ubisoft: Rayman 2: The Great Escape e Tonic Trouble, disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati al servizio.

Pubblicato nel 1999, Rayman 2: The Great Escape è un platform 3D considerato uno dei capitoli più amati dai fan dell'eroe creato da Michel Ancel, alle prese questa volta con robot‑pirati decisi a distruggere interi pianeti. Il titolo segnò il passaggio di Rayman dal 2D al 3D, offrendo ambientazioni all'epoca ampie e dettagliate, dalle foreste incantate alle caverne oscure fino ai mari tempestosi, con un gameplay che mescola esplorazione, combattimenti e puzzle ambientali.

Il catalogo di classici di Switch Online continua a espandersi

Sempre nel 1999 Ubisoft pubblicò Tonic Trouble, sviluppato da un team guidato da Ancel. Il gioco mette i giocatori nei panni di Ed, un alieno pasticcione che rovescia accidentalmente un liquido tossico sulla Terra, provocando una mutazione e dovendo rimediare al suo errore. Pur non avendo ottenuto il successo commerciale di Rayman, il titolo è ricordato per alcune idee originali e ha saputo conquistare una nicchia di appassionati.

Oltre a queste due aggiunte per il catalogo Nintendo 64, nei giorni scorsi sono arrivati anche Wario World per GameCube e quattro classici per NES e Game Boy, tra cui Battletoads e Kid Icarus: Of Myths.

