Kim Kardashian: Hollywood sta per chiudere, dopo dieci anni di attività e successi

Chi lo ha installato su di un qualche apparecchio, potrà continuare a giocarci e usare le K-Star (la moneta virtuale di gioco) fino all'8 aprile. Da quel momento in poi Kim Kardashian: Hollywood diventerà inaccessibile per chiunque.

L'8 aprile 2024 Kim Kardashian: Hollywood chiuderà i battenti , dopo circa dieci anni di attività e di successi, per più di 200 milioni di dollari di ricavi complessivi. Nel frattempo non è più possibile fare acquisti in gioco o scaricarlo. Di fatto è un gioco morto.

Il viale del tramonto

Lanciato a giugno 2014 da Kardashian e Glu Mobile, Kim Kardashian: Hollywood è un po' il gioco casual modello, pensato com'è per un'utenza molto ampia. Kim Kardashian stessa si è detta dispiaciuta per la chiusura del gioco e ha ringraziato tutti quelli che ci hanno giocato e il team di sviluppo in una nota ufficiale, in cui ha anche annunciato che si dedicherà ad altro.

Nel mentre i giocatori hanno iniziato a ricevere un messaggio in gioco che li ha informati della novità.

Il messaggio della fine del gioco

Kim Kardashian: Hollywood è stato un titolo davvero longevo, andato ben oltre la vita media dei giochi mobile (l'83% conclude il suo ciclo di vita entro i tre anni dal lancio, stando a uno studio di Atomik Research).