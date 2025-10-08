Il colore del Samsung S26 Ultra strizza l’occhio all’iPhone 17 Pro, secondo un leak

L'arancione non è un colore particolarmente rivoluzionario, per quanto riguarda gli smartphone. Tuttavia, la tonalità introdotta da Apple con la serie iPhone 17 Pro sembra aver dato il via a una possibile tendenza. Stando a un leak, quindi si tratta di informazioni da prendere con le pinze, tra le colorazioni del Samsung S26 Ultra è presente anche un arancione sgargiante , molto simile a quello adottato dall'azienda di Cupertino. Ovviamente, prima di mostrarvi la foto, vogliamo ricordarvi nuovamente che si tratta di una fonte non affidabile, essendo sconosciuta, quindi restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite almeno da altre fonti più conosciute.

Samsung S26 Ultra e l’arancione che ricorda Apple

L'utente Redditor Direct-Till-2680 ha pubblicato su Reddit un'immagine che mostra i modelli dummy del Galaxy S26 Ultra. Potete notare infatti tre colorazioni, tra cui un arancione che ricorda molto quello dell'iPhone 17 Pro. Ovviamente si tratta di un piccolo dettaglio e questo colore non è di certo esclusivo, dato che la stessa Samsung ha proposto modelli arancioni in passato (tra cui il Galaxy S24 Ultra).

In ogni caso, alcuni commenti non sono stati particolarmente positivi. "Quasi tutte le grandi aziende produttrici di telefoni stanno cercando di imitare Apple, l'originalità è morta", ha scritto un utente. Un altro ancora ha scritto: "Perché Samsung vuole così tanto diventare Apple?", riferendosi alla somiglianza tra iPhone 17 Pro e la colorazione dell'S26 Ultra.

In ogni caso, questo leak è piuttosto sospetto e non troppo affidabile. Pare che l'immagine sia stata ripresa anche da Ice Universe, fonte molto più credibile, ma è sempre meglio prendere queste informazioni con la dovuta cautela.