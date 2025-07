AMD Krackan Point 2: la nuova APU Ryzen AI 5 330 per laptop economici spunta in alcuni benchmark

La APU Krackan Point 2

La APU Krackan Point 2, identificata con la sigla KRK2, rappresenta un'evoluzione della precedente architettura Krackan e trova spazio all'interno della nuova linea Ryzen AI 5 330. Stando alle informazioni pubblicate su Geekbench, questa versione della APU dispone di quattro core: uno Zen 5 e tre Zen 5c. Una configurazione che suggerisce un orientamento specifico verso sistemi portatili a basso consumo e con capacità computazionali limitate.

Il benchmark della APU Krackan Point 2

Secondo quanto riportato, il silicio completo di KRK2 dovrebbe includere due core Zen 5 e quattro core Zen 5c. La versione vista nel leak sembrerebbe quindi una variante ridotta, probabilmente per contenere consumi e costi. Dal punto di vista grafico, la APU integra una GPU Radeon 820M basata su architettura RDNA 3.5, con ogni probabilità composta da due Compute Unit attive. Un numero modesto, in linea con l'impostazione complessiva del prodotto e con l'intento di fornire solo l'essenziale per la grafica integrata.

Il confronto con la APU Krackan Point 1 montata nei Ryzen AI 5 340 mostra un divario netto: quest'ultima raggiunge punteggi medi su Geekbench di 2.640 punti in single-thread e 10.116 in multi-thread. I valori del Ryzen AI 5 330 non sono stati comunicati, ma l'architettura ridotta lascia intendere prestazioni sensibilmente inferiori, con uno scarto stimato del 35% in single-core e del 44% in multi-core.

Il dispositivo Acer in cui è stato individuato il chip non è stato identificato con precisione, ma tutto lascia pensare a un portatile compatto e destinato all'uso scolastico o lavorativo di base. Le specifiche lasciano immaginare una macchina simile a un Chromebook, con particolare attenzione a portabilità e autonomia. E voi che cosa ne pensate di questi primi dati? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto anche le nuove APU AMD Ryzen AI 9 HX 470/475 e 465 Gorgon Point cominciano a farsi vedere in giro.