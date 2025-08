Fate/hollow ataraxia Remastered ha una data di uscita su Nintendo Switch e PC

Aniplex e il team di Type-Moon ha annunciato la data di uscita di Fate/hollow ataraxia Remastered. Questa visual novel sarà dispoinbile su Nintendo Switch e PC a partire dal 7 agosto 2025.

Si tratta di una riedizione della versione pubblicata nel 2014 con visuale in alta definizione e avrà per la prima volta testi in lingua inglese e cinese semplificato, oltre che in Giapponese. Quest'ultima sarà anche l'unica opzione per il doppiaggio.